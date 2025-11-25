Το σύγχρονο έργο «Σε βλέπω» (The Counter) της Αμερικανίδας συγγραφέως Meghan Kennedy παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βολιώτη, στο Θέατρο Μικρό Παλλάς.

Πρωταγωνιστούν οι Θοδωρής Αθερίδης, Πέγκυ Τρικαλιώτη – που συνεργάζονται για πρώτη φορά στο θέατρο – και η Βίκυ Βολιώτη.

Πρόκειται για ένα τρυφερό έργο που, με έξυπνο χιούμορ και πολλή αλήθεια, μιλάει για όλα εκείνα που φοβόμαστε να συζητήσουμε και για εκείνη τη μία στιγμή που αποφασίζουμε να τα μοιραστούμε με κάποιον άλλον.

Μυστικά, σχέσεις και συγκρούσεις ξεδιπλώνονται μέσα από τις ζωές τριών ανθρώπων που προσπαθούν να σταθούν ο ένας απέναντι στον άλλον και τελικά απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό. Όταν η αλήθεια έρθει στο φως, τίποτα δεν είναι όπως πριν.

Υπόθεση

Κάθε πρωί, σε ένα τοπικό καφέ μιας μικρής πόλης, μία σερβιτόρα –η Κέιτ– γεμίζει την κούπα του καφέ ενός τακτικού πελάτη, του Πωλ. Πότε–πότε στο καφέ εμφανίζεται και η πρώην ερωμένη του Πωλ, η Πεγκ, με αφορμή να αγοράσει ένα κομμάτι κέικ και με την κρυφή ελπίδα να τον συναντήσει εκεί.

Ο Πωλ προσπαθεί να βρει τον τρόπο να σταθεί όρθιος μέσα σε έναν σκληρό και μεγάλο κόσμο. Η Κέιτ είναι μια γυναίκα που αναζητά μια καινούργια αρχή. Η Πεγκ αγαπά ακόμη τον Πωλ – και ο Πωλ αγαπά την Πεγκ. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο Πωλ ζητά από την Κέιτ μια απρόσμενη και σοκαριστική χάρη; Και τι γίνεται όταν η Κέιτ ανακαλύψει πως η Πεγκ είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής του;

Μια ξαφνική φιλία γεννιέται, και τα βαθύτερα μυστικά όλων έρχονται στο φως. Τρεις άνθρωποι που αγαπούν και αγαπιούνται. Που γελούν και κλαίνε. Με φωτεινές και σκοτεινές πλευρές. Με λάθη, υπεκφυγές και ανομολόγητα μυστικά.

Η αλήθεια δαγκώνει.

Η αλήθεια πονάει.

Η αλήθεια, όμως, γιατρεύει.

Το «Σε βλέπω» είναι ένα αστείο αλλά και βαθιά συγκινητικό, στοχαστικό έργο για τις καθημερινές μας επαφές – αυτές που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Ένας ύμνος στη διαπροσωπική επικοινωνία που έχουμε ξεχάσει.

Συγγραφέας: Meghan Kennedy

Μετάφραση: Φίλιππος Δεσύλλας

Σκηνοθεσία: Βίκυ Βολιώτη

Σκηνικά – Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Κινησιολογία: Μαρίζα Τσίγκα

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Θοδωρής Αθερίδης, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Βίκυ Βολιώτη.

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 20:00.

Θέατρο Μικρό Παλλάς

Αμερικής 2, Στοά Σπύρου Μήλιου

Σύνταγμα, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103210025

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: 25 ευρώ

Α’ Ζώνη, Β’ Ζώνη, Γ’ Ζώνη: 18 ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑμεΑ (χωρίς αμαξίδιο), Συνοδός ΑμεΑ: 16 ευρώ (στις ζώνες Α’, Β’, Γ’)

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο: δωρεάν είσοδος κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Προπώληση: more.com