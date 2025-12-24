Ο βραβευμένος ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης Γιωργής Τσουρής και η εταιρεία θεάτρου Ma Non Troppo, μετά τα «170 Τετραγωνικά», τον «Χαρτοπόλεμο» και το «Μακριά από Παιδιά», επανέρχεται, παρουσιάζοντας στο θέατρο Άνεσις, το Τζόνι Μπλε, μια κωμωδία μυστηρίου, στην Ελλάδα του σήμερα, με ένταση, χιούμορ και διαρκείς εναλλαγές συναισθημάτων.

Το Τζόνι Μπλε είναι μια ιστορία εκδίκησης αλλά και ένα σκοτεινό πορτρέτο του σύγχρονου ανδρισμού. Είναι ένα έργο για τους άντρες που σώπασαν, και για εκείνους που μίλησαν… πολύ αργά. Το κείμενο του Γιωργή Τσουρή, βασισμένο στο πολυβραβευμένο έργο «Small Engine Repair» του Αμερικανού συγγραφέα John Pollono, επιχειρεί να μιλήσει για την πατρότητα και την πατριαρχεία, την δικαιοσύνη και την αυτοδικία, την φιλία και την προδοσία. Κυρίως όμως τον απασχολούν όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα λάθη που μας διαμορφώνουν, εμάς και τα παιδιά μας. Για τον τρόπο που μάθαμε να αντιμετωπίζουμε την κόρη μας, την μάνα μας, την γυναίκα μας… την ΓΥΝΑΙΚΑ.

Τους πολύ απαιτητικούς ρόλους του έργου επωμίζεται μια δυνατή ομάδα πρωταγωνιστών. Στο ρόλο του πατέρα, ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης, συνιδρυτής της ομάδας GAFF («Καλά Εσύ Σκοτώθηκες Νωρίς», «Νεκρές Ψυχές», «Η Πανούκλα»), στην πρώτη του συνεργασία με τον Τσουρή. Μαζί τους στη σκηνή, ο Μάνος Καζαμίας πρωταγωνιστής του Cartel («Άνθρωποι και Ποντίκια», «Κόκκινα Φανάρια»), η Βάλια Παπακωνσταντίνου, μόνιμη συνεργάτης, πρωταγωνίστρια και δραματουργός της Ma non Troppo, ο νεαρός Στρατής Χατζησταματίου σε έναν ρόλο έκπληξη, και ο ίδιος ο Γιωργής Τσουρής (Βραβείο Δημήτρης Χορν). Πέντε ηθοποιοί με ισχυρό θεατρικό αποτύπωμα, διαφορετικές διαδρομές και κοινή επιθυμία να αφηγηθούν μια ιστορία αστεία, συγκινητική και επικίνδυνα οικεία.

Λίγα λόγια για το έργο:

Σε ένα υπόγειο στη Νέα Ιωνία, ένα φαινομενικά αθώο αντρικό πάρτι με ουίσκι, καβγάδες, «ανδρικά» αστεία και λαϊκά άσματα, μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι θάρρους και αλήθειας. Ένας πατέρας ξανασμίγει με τους δυο κολλητούς του σε μια βραδιά συμφιλίωσης και κλασικής αντροπαρέας που θα εξελιχθεί σε θρίλερ για γερά νεύρα. Απρόσμενες αφίξεις θα εκτροχιάσουν ακόμη περισσότερο την περίεργη αυτή βραδιά. Ανάμεσα σε χαλασμένες τηλεοράσεις, κατεστραμμένες βιντεοκασέτες και αμοντάριστα πλάνα από το παρελθόν, οι πέντε ήρωές μας θα κληθούν να πάρουν μια απόφαση, και μετά να ζήσουν με αυτήν.

Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας γονιός για το παιδί του; Συχνά ο ένοχος έχει το πρόσωπο που δεν θέλουμε ποτέ να κοιτάξουμε κατάματα. Το δικό μας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

· Κείμενο – Σκηνοθεσία – Μουσική: Γιωργής Τσουρής

· Καλλιτεχνική επιμέλεια: Βάλια Παπακωνσταντίνου

· Δραματουργική επεξεργασία: Βάλια Παπακωνσταντίνου, Αγγελική Γρηγοροπούλου

· Βοηθός Σκηνοθέτις: Αγγελική Γρηγοροπούλου

· Σύμβουλος Δραματουργίας: Φοίβος Ριμένας

· Σκηνογραφία: Ζωη Μολυβδά Φαμέλη

· Ενδυματολογία: Αλέγια Παπαγεωργίου

· Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

· Βίντεο παράστασης: Γιωργής Τσουρής

· Βοηθός Ενδυματολόγου: Νικολέτα Αναστασιάδου

· Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

· Video Trailer: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

· Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)

· Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μάνος Καζαμίας, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Στρατής Χατζησταματίου και ο Γιωργής Τσουρής

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 21:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00 (έως και 12/12) και 18:30 (από 19/12), Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά

Θέατρο Άνεσις

Λεωφ. Κηφισίας 14 & Λεωφ. Αλεξάνδρας (Μετρό Αμπελόκηποι)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900 & 210-7718943

Τιμές Εισιτηρίων:

· Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή: Γενική Είσοδος 18€ / Άνεργοι-Πολύτεκνοι-Νέοι 16€

· Σάββατο-Κυριακή-Γιορτές: Γενική Είσοδος 20€ / Άνεργοι-Πολύτεκνοι-Νέοι 16€

Προπώληση: more.com

Τηλεφωνικά: Στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-18:00)

Στα ταμεία του θεάτρου Άνεσις (από 08/10/2025): Λ.Κηφισίας 14 (Δευτέρα έως Κυριακή 16:00-21:00)