Πιτζάμα πάρτι στον Σταύρο του Νότου club!

Ρωτήστε τους γονείς σας αν μπορείτε να έρθετε και ελάτε να βάψουμε τα νύχια μας να δούμε θρίλερ να φάμε γλυκά και να κοιμηθούμε μετά τις 22:00.

Έχουμε μαζέψει το δωμάτιο μας και σας περιμένουμε.

Απαραίτητη προϋπόθεση να φοράτε τις πιτζάμες σας εκτός αν κοιμάστε γυμνοί τότε ελάτε γυμνοί!

Σκιαδαρέσες

Φάνης Χαζόπουλος

Πάρης Χαρασκευάς

Αλέξης Κακάκης

Μιμίκος Κουτσής

Κώστας Σαλιγκάρης

Και οι Σκαταρέσες

Δευτέρα 2 και 9 Φεβρουαρίου

Ώρα Έναρξης: 21.30

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

τηλ 210 9226975

Προπώληση εισιτηρίων: 15€

Εισιτήριο ορθίων στο ταμείο: 18€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com