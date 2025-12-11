Όταν μας ζητήσανε να παίξουμε με τους Pink Floyd σοκαριστήκαμε. Ήταν ένα όνειρο που δεν ξέραμε ότι θα μπορούσε ποτέ να γίνει πραγματικότητα. Είναι τεράστια τιμή που θα μοιραστούμε την σκηνή με αυτούς τους θρύλους της μουσικής. Οι Σκιαδαρέσες και οι Pink Floyd ενώνουν δυνάμεις για ένα ιστορικό λάιβ.

Α, Floyd λέγεται ο χώρος. Άκυρο. Εντάξει δεν πειράζει, έτσι και αλλιώς μόνο το “another brick in the wall” ξέραμε.

Σκιαδαρέσες

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Floyd

Πειραιώς 117

Εισιτήρια: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com