Η Θεοδοσία Τσάτσου επιστρέφει στη σκηνή του Κυττάρου με το live «Wish of my heart», σε μια βραδιά που θα διατρέξει διαφορετικές περιόδους και πλευρές της μουσικής της πορείας. Από τα χρόνια με τους Μπλε μέχρι την προσωπική της διαδρομή, η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια έχει διαμορφώσει ένα αναγνωρίσιμο ύφος που κινείται ανάμεσα στο rock, τα blues, την jazz, τη funk και το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.

Από τους Μπλε μέχρι σήμερα

Η Θεοδοσία Τσάτσου έκανε την εκρηκτική είσοδό της στην ελληνική μουσική σκηνή με τους Μπλε και στη συνέχεια ακολούθησε προσωπική πορεία, χτίζοντας ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στίγμα. Η χαρακτηριστική φωνή και η δυναμική σκηνική της παρουσία παραμένουν βασικά στοιχεία μιας διαδρομής που ισορροπεί ανάμεσα στην ένταση και την ευαισθησία, την εξωστρέφεια και την εσωτερικότητα.

Τραγούδια από όλη την πορεία και νέο υλικό

Στο Κύτταρο θα παρουσιάσει τραγούδια από ολόκληρη την πορεία της, προσωπικές της επιτυχίες αλλά και αγαπημένες μουσικές επιλογές, ελληνικές και ξένες. Το πρόγραμμα θα φωτίζει διαφορετικές πλευρές της ερμηνευτικής της ταυτότητας, από τον ηλεκτρισμό και την εξωστρέφεια μέχρι πιο εσωτερικές, εξομολογητικές στιγμές.

Παράλληλα, η βραδιά θα περιλαμβάνει και νέα τραγούδια που η ίδια ετοιμάζει το τελευταίο διάστημα και τα οποία θα παρουσιαστούν ζωντανά.

Μαζί της οι μουσικοί:

Στέλιος Πασχάλης – τύμπανα

Στέφανος Γεωργιτσόπουλος – κιθάρα

Αντώνης Χατζηκωνσταντίνου – πλήκτρα

Μίλτος Κεχαγιάς – μπάσο

Νικόλας Πλάτων – τρομπέτα

Επιμέλεια παραγωγής: Τάκης Μουζάκης

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:30

Ώρα έναρξης: 21:00

Κύτταρο Live

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Τηλ. κρατήσεων: 210 8224134

Εισιτήρια: 15€

Προπώληση: more.com