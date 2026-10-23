Το «Back to Black», το άλμπουμ που καθόρισε όσο λίγα την πορεία της Amy Winehouse, επιστρέφει σήμερα σε επετειακή επανέκδοση για τα 20 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία.

Ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει αρχικά στις 27 Οκτωβρίου 2006 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά άλμπουμ της σύγχρονης soul και pop. Η νέα έκδοση κυκλοφορεί από Republic/UMe σε 3LP clear vinyl, 3CD και digital deluxe, ενώ συνοδεύεται και από περιορισμένες εκδόσεις βινυλίου.

Ανέκδοτα demos, σπάνια B-sides και live από το Paradiso

Η επετειακή έκδοση συγκεντρώνει ολόκληρη την περίοδο του «Back to Black» και περιλαμβάνει το αυθεντικό studio album, τέσσερα έως τώρα ανέκδοτα demos, σπάνια B-sides, bonus tracks και υλικό από τις ηχογραφήσεις της εποχής.

Ανάμεσα στα κομμάτια βρίσκονται original demos των «You Know I’m No Good», «Me & Mr Jones», «Back to Black» και «Love Is a Losing Game», καθώς και η εναλλακτική demo εκδοχή του «Tears Dry», η οποία είχε δοθεί στη δημοσιότητα πριν από την κυκλοφορία της επανέκδοσης.

Ιδιαίτερη θέση στο πακέτο έχει και η εμφάνιση της Amy Winehouse στο Paradiso του Άμστερνταμ στις 8 Φεβρουαρίου 2007, από την περιοδεία του «Back to Black». Η συναυλία παρουσιάζεται πλέον ολοκληρωμένη στις επετειακές εκδόσεις, με τραγούδια όπως «Rehab», «You Know I’m No Good», «Back to Black», «Love Is a Losing Game» και «Valerie».

Νέο artwork και αρχειακό υλικό

Οι φυσικές deluxe εκδόσεις συνοδεύονται από νέο εναλλακτικό εξώφυλλο, χειρόγραφους στίχους της Amy από το αρχείο του Mark Ronson, καθώς και ανέκδοτες φωτογραφίες των Mischa Richter και Alex Lake, οι οποίοι είχαν φωτογραφίσει την περίοδο του αρχικού άλμπουμ.

Παράλληλα, οι Mark Ronson και Salaam Remi, δύο από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τον ήχο του δίσκου, υπογράφουν νέα liner notes για την επετειακή κυκλοφορία.

Ένας δίσκος που σημάδεψε μια εποχή

Το «Back to Black» χάρισε στην Amy Winehouse την παγκόσμια αναγνώριση και περιλαμβάνει τραγούδια που πλέον θεωρούνται σύγχρονα classics, όπως τα «Rehab», «You Know I’m No Good», «Tears Dry On Their Own», «Love Is a Losing Game» και φυσικά το ομότιτλο «Back to Black».

Στα Grammy του 2008, η Winehouse απέσπασε πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων Record of the Year και Song of the Year για το «Rehab», Best Pop Vocal Album και Best New Artist. Είκοσι χρόνια αργότερα, η νέα επανέκδοση λειτουργεί όχι μόνο ως επετειακή κυκλοφορία, αλλά και ως μια πιο ολοκληρωμένη ματιά στην περίοδο που καθιέρωσε οριστικά την Amy Winehouse.