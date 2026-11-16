Η ζωή και η τραγική μοίρα της Ελένης Παπαδάκη βρίσκονται στο επίκεντρο του «Εκτός», του νέου έργου της Πολύνας Ευτυχίας Γκιωνάκη, που φωτίζει τη σπουδαία ηθοποιό μέσα από τη σχέση της με τη δημοσιογράφο Αιμιλία Καραβία και τη μνήμη μιας εποχής σημαδεμένης από τον διχασμό και την πολιτική βία.

Η Παπαδάκη γνώρισε στη σκηνή την αποθέωση και τη δύναμη της τέχνης. Έξω από αυτήν, όμως, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κοινωνία που είχε ήδη αρχίσει να διαλύεται από το μίσος, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τον φόβο.

Το έργο παρακολουθεί τη διαδρομή της μέσα από τη μνήμη της Αιμιλίας Καραβία, η οποία ανακαλεί την καριέρα, τη μοναξιά και την εύθραυστη ανεξαρτησία της Ελένης. Παράλληλα, η παράσταση επιστρέφει στον ταραγμένο Δεκέμβρη του 1944 και στη δολοφονία της Παπαδάκη, θέτοντας στο κέντρο ένα ερώτημα που ξεπερνά το ίδιο το ιστορικό πρόσωπο: ποιος γράφει τελικά την Ιστορία και ποιος μένει «εκτός» από αυτήν;

Η έννοια του «εκτός» λειτουργεί εδώ σε περισσότερα από ένα επίπεδα: έξω από τα όρια μιας εποχής, έξω από τις αποδεκτές ταυτότητες, έξω από την επίσημη αφήγηση. Και ταυτόχρονα, σε αντίστιξη, μέσα στη μνήμη που επιμένει.

Το έργο μιλά για την εξουσία, τον έρωτα, τον φθόνο, τον πολιτικό φανατισμό και την ανθρώπινη σκληρότητα, επιχειρώντας να ενώσει την προσωπική ιστορία με το ιστορικό τραύμα.

Οι συντελεστές

Κείμενο: Πολύνα Ευτυχία Γκιωνάκη

Σκηνοθεσία: Στέβη Μπουζιάνη

Σχεδιασμός φώτων: Λευτέρης Παπανικολάου Γκιωνάκης

Χορογραφίες: Τάκης Λούκατος

Κοστούμια: Λουκία

Βεστιάριο: «Γκαρνταρόμπα»

Βοηθός σκηνοθέτη: Λευτέρης Παπανικολάου Γκιωνάκης

Φωτογραφίες: Υπατία Κορνάρου

Χειριστής φώτων: Τάσος Σκλαβούνος

Βοηθός παραγωγής: Τάκης Νινόπουλος

Δημόσιες σχέσεις: Άντζυ Νομικού

Ερμηνεύουν: Πολύνα Γκιωνάκη, Αποστόλης Παπανικολάου και, στον ρόλο της Αιμιλίας Καραβία, η Όλγα Πολίτου.

Τραγούδι: Γεωργία Σιακαβάρα.

Παραστάσεις: Από Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, κάθε Σάββατο

Ώρα έναρξης: 21:15

Διάρκεια: 80 λεπτά, χωρίς διάλειμμα Calderone Art Space

Τριπτολέμου 8, Γκάζι

Κρατήσεις: 693 416 1399

Ομαδικές κρατήσεις: 697 426 2708 Εισιτήρια:

Κανονικό: 17€

Μειωμένο: 14€

Early Bird: 15€ για αγορές έως 27/11 Προπώληση: Ticket Services