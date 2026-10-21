Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Ένα κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στη Νέα Υόρκη, ένας υπάλληλος που παραπονιέται για τη ζωή του και δεκάδες τηλεοράσεις συντονισμένες στο MTV. Δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι από μια τόσο καθημερινή σκηνή θα γεννιόταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της δεκαετίας του ’80. Κι όμως, αυτή ήταν η αρχή του «Money for Nothing» των Dire Straits, ενός τραγουδιού που σατίρισε τη μουσική βιομηχανία, εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητα του συγκροτήματος και έγραψε τη δική του ιστορία στην τηλεόραση που ουσιαστικά κορόιδευε!

Το 1984, ο Mark Knopfler βρισκόταν στη Νέα Υόρκη και επισκέφθηκε με τη σύζυγό του ένα κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών. Στο πίσω μέρος υπήρχε ένας ολόκληρος τοίχος από τηλεοράσεις, όλες συντονισμένες στο MTV. Μπροστά τους στεκόταν ένας μεγαλόσωμος υπάλληλος, με καρό πουκάμισο, καπέλο και μπότες εργασίας, που είχε αναλάβει τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Ο άνθρωπος αυτός παρακολουθούσε τα μουσικά βίντεο και σχολίαζε μεγαλόφωνα όσα έβλεπε. Δεν μπορούσε να καταλάβει πώς κάποιοι τύποι που εμφανίζονταν στην τηλεόραση, έπαιζαν κιθάρες, φορούσαν παράξενα ρούχα και τραγουδούσαν, μπορούσαν να κερδίζουν τόσα χρήματα.

Εκείνος έπρεπε να κουβαλά ψυγεία, να εγκαθιστά φούρνους μικροκυμάτων και να παραδίδει τηλεοράσεις. Οι μουσικοί, στα μάτια του, δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να διασκεδάζουν και να πλουτίζουν.

Ένα τραγούδι γραμμένο μέσα σε μια βιτρίνα

Οι ατάκες του υπαλλήλου είχαν κάτι που ο Knopfler αναγνώρισε αμέσως ως εξαιρετικό υλικό για τραγούδι. Ήταν αυθόρμητες, ακατέργαστες, γεμάτες ειρωνεία, ζήλια και μια λαϊκή αντίληψη για τη ζωή των διάσημων.

Δεν είχε, όμως, μαζί του ούτε στυλό. Ζήτησε από κάποιον στο κατάστημα χαρτί και μολύβι και άρχισε να καταγράφει τις φράσεις που είχε ακούσει, προσπαθώντας να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον τρόπο που μιλούσε ο εργάτης.

Σε συνέντευξή του στην Guardian, το 2025, ο Knopfler θυμήθηκε ότι ο άνθρωπος εκείνος δεν μιλούσε καν σε κάποιο μεγάλο ακροατήριο. Είχε απέναντί του έναν νεότερο υπάλληλο και απλώς ξεσπούσε, σχολιάζοντας τους αστέρες του MTV.

Έτσι προέκυψε η κεντρική ιδέα του «Money for Nothing», δηλαδή «λεφτά για το τίποτα»!

Μόνο που ο Knopfler δεν έγραψε ένα τραγούδι στο οποίο ο ίδιος κατηγορούσε τους μουσικούς ότι πλουτίζουν χωρίς να εργάζονται. Έδωσε φωνή σε έναν άλλο άνθρωπο, αφήνοντας εκείνον να μιλήσει. Και αυτή είναι μια σημαντική διαφορά για να κατανοήσουμε σωστά τους στίχους.

Ποιος μιλάει πραγματικά μέσα στο τραγούδι;

Ο αφηγητής του «Money for Nothing» είναι ένας άνθρωπος της χειρωνακτικής εργασίας. Βλέπει στην οθόνη έναν κόσμο στον οποίο δεν ανήκει και θεωρεί ότι οι άνθρωποι που εμφανίζονται εκεί απολαμβάνουν μια προκλητικά εύκολη ζωή. Απορεί γιατί δεν έμαθε κι εκείνος να παίζει κιθάρα ή τύμπανα. Φαντάζεται ότι θα μπορούσε να ζει με πολυτέλεια, να έχει γυναίκες γύρω του και να μην αναγκάζεται να εργάζεται τόσο σκληρά. Η καθημερινότητά του αποτελεί το μόνιμο σημείο σύγκρισης. Εκείνος μεταφέρει βαριές συσκευές και φτιάχνει κουζίνες, ενώ οι άλλοι γίνονται εκατομμυριούχοι μπροστά στις κάμερες.

Όμως η αφήγησή του έχει μια αντίφαση. Περιφρονεί τους μουσικούς που βλέπει στην τηλεόραση, αλλά ταυτόχρονα τους ζηλεύει. Τους κατηγορεί επειδή δεν εργάζονται πραγματικά, αλλά θα ήθελε πολύ να βρίσκεται στη θέση τους.

Ο Knopfler είχε επηρεαστεί από τον τρόπο γραφής του Randy Newman, ο οποίος συχνά δημιουργούσε τραγούδια μέσα από τη ματιά χαρακτήρων των οποίων τις απόψεις ο ακροατής δεν ήταν απαραίτητο να συμμερίζεται.

Το «Money for Nothing» λειτουργεί με αυτήν ακριβώς τη λογική. Ο τραγουδιστής υποδύεται έναν χαρακτήρα, ο οποίος αποκαλύπτει, μέσα από τα δικά του λόγια, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

Κάτω από το χιούμορ υπάρχει και κάτι πιο ουσιαστικό: η απόσταση ανάμεσα σε εκείνους που παράγουν τη λάμψη της διασκέδασης και σε εκείνους που την παρακολουθούν, κουρασμένοι από τη δική τους καθημερινότητα.

Το κιθαριστικό riff που προέκυψε από ένα λάθος!

Η ηχογράφηση έγινε στα AIR Studios του George Martin, στο νησί Μονσεράτ της Καραϊβικής, κατά τη δημιουργία του album «Brothers in Arms».

Το «Money for Nothing» ξεχωρίζει αμέσως από τον ήχο της κιθάρας του Knopfler. Το χαρακτηριστικό riff είναι βαρύ, παραμορφωμένο και επιθετικό, αρκετά διαφορετικό από τον καθαρότερο ήχο που είχε συνδέσει το κοινό με τον κιθαρίστα των Dire Straits.

Ο Knopfler είχε στο μυαλό του έναν ήχο επηρεασμένο από τους ZZ Top. Μαζί με τον παραγωγό Neil Dorfsman αναζητούσαν τον κατάλληλο συνδυασμό ενισχυτή και μικροφώνων.

Και τότε συνέβη κάτι απρόσμενο…

Ένα από τα μικρόφωνα που χρησιμοποιούσαν για την ηχογράφηση της κιθάρας είχε βρεθεί σε εντελώς ασυνήθιστη θέση, στραμμένο προς το πάτωμα αντί προς το μεγάφωνο του ενισχυτή. Ο Dorfsman πήγε να το διορθώσει, αλλά από το control room του φώναξαν να μην πειράξει τίποτα. Ο ήχος που άκουγαν ήταν ακριβώς αυτός που έψαχναν!

Οι τεχνικές ιδιομορφίες αυτής της τοποθέτησης δημιούργησαν έναν ιδιαίτερο συνδυασμό συχνοτήτων. Ο Knopfler ηχογράφησε την κιθάρα του και το αποτέλεσμα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα riff στην ιστορία της rock.

Το πιο παράξενο είναι ότι, όταν προσπάθησαν αργότερα να αναπαράγουν τον ίδιο ήχο σε άλλο στούντιο στη Νέα Υόρκη, χρησιμοποιώντας αντίστοιχο εξοπλισμό, δεν τα κατάφεραν! Ένα μικρό τεχνικό ατύχημα είχε δώσει στο τραγούδι τη χαρακτηριστική ηχητική του ταυτότητα.

Η ηχογράφηση είχε και μια δεύτερη ιδιαιτερότητα. Η εντυπωσιακή εισαγωγή με τα τύμπανα ήταν δουλειά του Terry Williams, ενώ το βασικό ρυθμικό μέρος ηχογραφήθηκε από τον Omar Hakim, ο οποίος είχε κληθεί να αντικαταστήσει αρκετά από τα αρχικά μέρη των τυμπάνων του album.

Ο Sting ήταν εκεί κοντά για διακοπές, αλλά …συμπλήρωσε το παζλ!

Και ενώ το τραγούδι αποκτούσε την τελική του μορφή, μια ακόμη σύμπτωση θα του χάριζε ένα από τα πιο διάσημα σημεία του.

Ο Knopfler είχε σκεφτεί να ενσωματώσει στην εισαγωγή το διαφημιστικό σύνθημα του MTV, «I want my MTV», χρησιμοποιώντας μια μελωδική φράση που παρέπεμπε στο «Don’t Stand So Close to Me» των Police.

Του πέρασε από το μυαλό πόσο ωραίο θα ήταν να το τραγουδούσε ο ίδιος ο Sting. Μόνο που δεν υπήρχε κάποια προγραμματισμένη συνεργασία με τον Sting. Όταν ο Knopfler ανέφερε την ιδέα, κάποιος του είπε ότι ο Sting βρισκόταν εκείνη την περίοδο στο Μονσεράτ για διακοπές! Αυτό ήταν… Τον κάλεσαν στο στούντιο και ο τραγουδιστής των Police δέχτηκε να συμμετάσχει! Έτσι συμμετέχει στην ατμοσφαιρική εισαγωγή του «Money for Nothing», επαναλαμβάνοντας τη φράση «I want my MTV». Η σχεδόν απόκοσμη φωνή του πάνω από τα synthesizers των Guy Fletcher και Alan Clark δημιούργησε την εισαγωγή που προηγείται της εκρηκτικής εμφάνισης της κιθάρας.

Ο Sting απέκτησε τελικά και επίσημη συνθετική αναφορά δίπλα στον Knopfler, λόγω της χρήσης της μελωδίας που παρέπεμπε στη δική του σύνθεση με τους Police.

Μια τυχαία συνάντηση σε ένα μικρό νησί της Καραϊβικής είχε προσθέσει το τελευταίο κομμάτι στο παζλ!

Το MTV αποθεώνει ένα τραγούδι που σατιρίζει το ίδιο το κανάλι!

Υπάρχει μια υπέροχη ειρωνεία στην ιστορία του «Money for Nothing».

Το τραγούδι γεννήθηκε από τα σχόλια ενός ανθρώπου που θεωρούσε γελοίο το θέαμα του MTV. Και όμως, το ίδιο το MTV θα γινόταν ο σημαντικότερος σύμμαχος στην παγκόσμια επιτυχία του!

Ο Knopfler δεν ενθουσιαζόταν με την ιδέα των μουσικών βιντεοκλίπ. Η δισκογραφική εταιρεία, όμως, θεωρούσε απαραίτητο ένα βίντεο για την προώθηση του τραγουδιού.

Επιστρατεύτηκε ο σκηνοθέτης Steve Barron, ο άνθρωπος που είχε σκηνοθετήσει το «Billie Jean» του Michael Jackson και θα γινόταν διάσημος και για το «Take on Me» των a-ha.

Ο Barron ταξίδεψε μέχρι τη Βουδαπέστη, όπου βρίσκονταν οι Dire Straits για συναυλία, προκειμένου να πείσει τον Knopfler να αποδεχτεί την ιδέα του. Το αποτέλεσμα ήταν πρωτοποριακό για το 1985.

Δύο εργαζόμενοι, σχεδιασμένοι με τα πρώιμα τρισδιάστατα γραφικά υπολογιστή της εποχής, μεταφέρουν ηλεκτρικές συσκευές και σχολιάζουν όσα παρακολουθούν σε μια τηλεόραση. Ανάμεσα στις σκηνές εμφανίζονται και πραγματικά πλάνα του συγκροτήματος, επεξεργασμένα με έντονα ψηφιακά χρώματα.

Οι χαρακτήρες με τις γωνιώδεις μορφές, τα τετραγωνισμένα κεφάλια και τις αφύσικες κινήσεις μοιάζουν σήμερα απλοϊκοί, αλλά τότε αποτελούσαν κάτι εντελώς καινούριο.

Το βίντεο έγινε τεράστια επιτυχία. Στα MTV Video Music Awards του 1986 κέρδισε τα βραβεία Video of the Year και Best Group Video.

Και η ειρωνεία ολοκληρώθηκε την 1η Αυγούστου 1987, όταν το MTV Europe ξεκίνησε τη λειτουργία του. Το πρώτο βίντεο που επέλεξε να μεταδώσει ήταν το «Money for Nothing»! Το κανάλι εγκαινίαζε την ευρωπαϊκή του παρουσία με ένα τραγούδι που σατίριζε ακριβώς την κουλτούρα που το ίδιο εκπροσωπούσε.

Οι στίχοι που δημιούργησαν αντιδράσεις

Η προσπάθεια του Knopfler να μεταφέρει αυτούσια τη γλώσσα του εργάτη δημιούργησε, ωστόσο, και ένα σοβαρό ζήτημα. Σε ένα σημείο του τραγουδιού ο αφηγητής χρησιμοποιεί έναν προσβλητικό, ομοφοβικό χαρακτηρισμό για έναν μουσικό που εμφανίζεται στην τηλεόραση. Η λέξη επαναλαμβάνεται αρκετές φορές και προκάλεσε αντιδράσεις ήδη από την εποχή της κυκλοφορίας.

Ο Knopfler εξήγησε ότι δεν εξέφραζε προσωπικές του απόψεις. Είχε προσπαθήσει να αποδώσει πιστά τη γλώσσα και τη νοοτροπία του ανθρώπου που είχε συναντήσει. Αυτό, φυσικά, δεν σήμαινε ότι όλοι αποδέχονταν τη συγκεκριμένη καλλιτεχνική επιλογή.

Το θέμα επανήλθε με ιδιαίτερη ένταση το 2011 στον Καναδά, όταν το αρμόδιο συμβούλιο ραδιοτηλεοπτικών προτύπων έκρινε αρχικά ότι η μετάδοση της αυθεντικής εκδοχής παραβίαζε τους κανόνες σχετικά με τη χρήση προσβλητικής γλώσσας.

Ακολούθησε μεγάλη δημόσια συζήτηση. Μετά την επανεξέταση της υπόθεσης, το συμβούλιο διατήρησε την εκτίμηση ότι ο χαρακτηρισμός ήταν προσβλητικός, αλλά αναγνώρισε τη σατιρική λειτουργία του μέσα στο συγκεκριμένο τραγούδι. Έτσι, η αυθεντική εκδοχή μπορούσε να μεταδίδεται, με τους σταθμούς να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν εναλλακτικές, λογοκριμένες εκδόσεις.

Η διαμάχη ανέδειξε ένα δύσκολο ερώτημα: πόσο εύκολα μπορεί ένας ακροατής να διακρίνει τη φωνή ενός φανταστικού χαρακτήρα από τη θέση του δημιουργού που τον υποδύεται; Ειδικά όταν ακούει το τραγούδι χωρίς να γνωρίζει την ιστορία πίσω από τη δημιουργία του…

Από τη βιτρίνα στην κορυφή του κόσμου

Το «Money for Nothing» κυκλοφόρησε το 1985, μέσα από το «Brothers in Arms», και έφτασε στο Νο1 του αμερικανικού Billboard Hot 100, όπου παρέμεινε για τρεις εβδομάδες.

Το album γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και καθιέρωσε τους Dire Straits ανάμεσα στα μεγαλύτερα συγκροτήματα της εποχής.

Στις 13 Ιουλίου 1985, ο Sting βρέθηκε ξανά δίπλα στον Knopfler, αυτή τη φορά στη σκηνή του Wembley Stadium, για να ερμηνεύσουν μαζί το τραγούδι στο ιστορικό Live Aid.

Οι Dire Straits εμφανίστηκαν στο κατάμεστο στάδιο και αργότερα την ίδια ημέρα έδωσαν ακόμη μία συναυλία στο γειτονικό Wembley Arena!

Για τον John Illsley, μπασίστα του συγκροτήματος, ο τίτλος έκρυβε μια ειρωνεία που αφορούσε και τους ίδιους. Ο κόσμος έβλεπε τη φήμη, τα χρήματα και τις μεγάλες συναυλίες, αλλά όχι τα χρόνια δουλειάς που είχαν προηγηθεί.

Κάπως έτσι, η ιστορία επέστρεφε στο αρχικό της σημείο. Στον εργάτη που κοιτούσε τις τηλεοράσεις και πίστευε ότι οι άνθρωποι που έβλεπε είχαν καταφέρει να πλουτίσουν χωρίς πραγματικό κόπο.

Ο Knopfler δεν προσπάθησε να τον διορθώσει. Δεν του εξήγησε πόση δουλειά χρειαζόταν για να φτάσει κάποιος σε εκείνο το επίπεδο, ούτε επιχείρησε να τον πείσει ότι έκανε λάθος.

Απλώς τον άκουσε.

Και πολλές δεκαετίες αργότερα, εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ακούν εκείνο το παράπονο, χωρίς οι περισσότεροι να γνωρίζουν ότι ξεκίνησε μπροστά σε έναν τοίχο από τηλεοράσεις, μέσα σε ένα συνηθισμένο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών.

Ο άγνωστος εργάτης δεν έγινε ποτέ rock star. Χωρίς να το ξέρει, όμως, είχε μόλις δώσει σε έναν rock star την ιδέα για μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του…!

Οι στίχοι

I want my, I want my MTV

I want my, I want my MTV

I want my, I want my MTV

I want my, I want my MTV Θέλω το MTV μου

Θέλω το MTV μου

Θέλω το MTV μου

Θέλω το MTV μου Now look at them yo-yos, that’s the way you do it

You play the guitar on the MTV

That ain’t working, that’s the way you do it

Money for nothing and your chicks for free

Now that ain’t working, that’s the way you do it

Lemme tell ya, them guys ain’t dumb

Maybe get a blister on your little finger

Maybe get a blister on your thumb Για κοίτα αυτούς τους γελοίους, έτσι γίνεται η δουλειά!

Παίζεις κιθάρα στο MTV.

Αυτό δεν το λες δουλειά, έτσι γίνεται η δουλειά!

Λεφτά χωρίς κόπο και γκόμενες τζάμπα!

Αυτό δεν το λες δουλειά, έτσι γίνεται η δουλειά!

Άσε με να σου πω κάτι, αυτοί οι τύποι δεν είναι κορόιδα.

Το πολύ πολύ να βγάλουν καμιά φουσκάλα στο μικρό τους δαχτυλάκι,

άντε και καμιά φουσκάλα στον αντίχειρα! We got to install microwave ovens

Custom kitchen deliveries

We got to move these refrigerators

We got to move these colour TVs Εμείς πρέπει να εγκαθιστούμε φούρνους μικροκυμάτων,

να παραδίδουμε κουζίνες κατά παραγγελία.

Πρέπει να κουβαλάμε αυτά τα ψυγεία,

πρέπει να κουβαλάμε αυτές τις έγχρωμες τηλεοράσεις. See the little faggot with the earring and the make-up?

Yeah buddy, that’s his own hair

That little faggot got his own jet airplane

That little faggot, he’s a millionaire Βλέπεις εκείνο το «πουστράκι» με το σκουλαρίκι και το μακιγιάζ;

Ναι, φίλε, αυτά είναι τα δικά του μαλλιά!

Αυτό το «πουστράκι» έχει δικό του ιδιωτικό τζετ.

Αυτό το «πουστράκι» είναι εκατομμυριούχος! We got to install microwave ovens

Custom kitchen deliveries

We got to move these refrigerators

We got to move these colour TVs

Hoover mover, uh Εμείς πρέπει να εγκαθιστούμε φούρνους μικροκυμάτων,

να παραδίδουμε κουζίνες κατά παραγγελία.

Πρέπει να κουβαλάμε αυτά τα ψυγεία,

πρέπει να κουβαλάμε αυτές τις έγχρωμες τηλεοράσεις.

Να κουβαλάμε και ηλεκτρικές σκούπες Hoover, ε! Got to install microwave ovens

Custom kitchen deliveries

He’s gotta move these refrigerators

Got to move these colour TVs

Look here, look out Πρέπει να εγκαθιστούμε φούρνους μικροκυμάτων,

να παραδίδουμε κουζίνες κατά παραγγελία.

Αυτός πρέπει να κουβαλάει αυτά τα ψυγεία,

να κουβαλάει αυτές τις έγχρωμες τηλεοράσεις.

Κοίτα εδώ! Πρόσεχε! I should a learned to play the guitar

I should a learned to play them drums

Look at that mama, she got it sticking in the camera

Man, we could have some

And he’s up there, what’s that? Hawaiian noises?

He’s banging on the bongos like a chimpanzee

Oh, that ain’t working, that’s the way you do it

Get your money for nothing, get your chicks for free Έπρεπε να είχα μάθει να παίζω κιθάρα.

Έπρεπε να είχα μάθει να παίζω τύμπανα.

Κοίτα εκείνη τη γυναικάρα, πώς προβάλλει τα κάλλη της στην κάμερα!

Φίλε, θα μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε τέτοιες!

Κι αυτός εκεί πάνω, τι είναι αυτά; Χαβανέζικοι ήχοι;

Χτυπάει τα μπόνγκος σαν χιμπαντζής!

Α, αυτό δεν το λες δουλειά, έτσι γίνεται η δουλειά!

Παίρνεις λεφτά χωρίς κόπο και γκόμενες τζάμπα! We got to install microwave ovens

Custom kitchen deliveries

We got to move these refrigerators

We got to move these colour TVs Εμείς πρέπει να εγκαθιστούμε φούρνους μικροκυμάτων,

να παραδίδουμε κουζίνες κατά παραγγελία.

Πρέπει να κουβαλάμε αυτά τα ψυγεία,

πρέπει να κουβαλάμε αυτές τις έγχρωμες τηλεοράσεις. Listen here

Now that ain’t working, that’s the way you do it

You play the guitar on the MTV

That ain’t working, that’s the way you do it

Money for nothing, and your chicks for free Άκου εδώ!

Αυτό δεν το λες δουλειά, έτσι γίνεται η δουλειά!

Παίζεις κιθάρα στο MTV.

Αυτό δεν το λες δουλειά, έτσι γίνεται η δουλειά!

Λεφτά χωρίς κόπο και γκόμενες τζάμπα! Money for nothing, chicks for free

Get your money for nothing, chicks for free

Money for nothing, chicks for free

Money for nothing, chicks for free

Money for nothing, chicks for free

Money for nothing, chicks for free

Ow, money for nothing, yeah

And the chicks for free

What’s that?

Get your money for nothing, and your chicks for free

Look at that, look at that

Get your money for nothing (I want my, I want my)

Bozos

Chicks for free (I want my MTV)

Money for nothing (I want my, I want my)

And chicks for free (I want my MTV)

Get your money for nothing (I want my, I want my)

Chicks for free (I want my MTV)

Ah, money for nothing (I want my, I want my)

Chicks for free (I want my MTV)

Easy, easy money for nothing (I want my, I want my)

Easy, easy, chicks for free (I want my MTV)

Easy, easy money for nothing (I want my, I want my)

Chicks for free (I want my MTV)

That ain’t working Λεφτά χωρίς κόπο, γκόμενες τζάμπα!

Παίρνεις λεφτά χωρίς κόπο, γκόμενες τζάμπα!

Λεφτά χωρίς κόπο, γκόμενες τζάμπα!

Λεφτά χωρίς κόπο, γκόμενες τζάμπα!

Λεφτά χωρίς κόπο, γκόμενες τζάμπα!

Λεφτά χωρίς κόπο, γκόμενες τζάμπα!

Ω, λεφτά χωρίς κόπο, ναι!

Και οι γκόμενες τζάμπα!

Τι είναι αυτό;

Παίρνεις λεφτά χωρίς κόπο και γκόμενες τζάμπα!

Κοίτα εκεί, κοίτα εκεί!

Παίρνεις λεφτά χωρίς κόπο! (Θέλω το, θέλω το…)

Καραγκιόζηδες!

Γκόμενες τζάμπα! (Θέλω το MTV μου!)

Λεφτά χωρίς κόπο! (Θέλω το, θέλω το…)

Και γκόμενες τζάμπα! (Θέλω το MTV μου!)

Παίρνεις λεφτά χωρίς κόπο! (Θέλω το, θέλω το…)

Γκόμενες τζάμπα! (Θέλω το MTV μου!)

Α, λεφτά χωρίς κόπο! (Θέλω το, θέλω το…)

Γκόμενες τζάμπα! (Θέλω το MTV μου!)

Εύκολα, εύκολα, λεφτά χωρίς κόπο! (Θέλω το, θέλω το…)

Εύκολα, εύκολα, γκόμενες τζάμπα! (Θέλω το MTV μου!)

Εύκολα, εύκολα, λεφτά χωρίς κόπο! (Θέλω το, θέλω το…)

Γκόμενες τζάμπα! (Θέλω το MTV μου!)

Αυτό δεν το λες δουλειά! Money for nothing, chicks for free

Money for nothing, chicks for free Λεφτά χωρίς κόπο, γκόμενες τζάμπα!

Λεφτά χωρίς κόπο, γκόμενες τζάμπα!

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