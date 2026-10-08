Το «Να ζει κανείς ή να μη ζει;» του Nick Whitby έρχεται στο Θέατρο Λαμπέτη, σε απόδοση και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα. Η κωμωδία, που συνδέεται με τη γνωστή κινηματογραφική επιτυχία του Mel Brooks, συνδυάζει την ερωτική φάρσα με τις μεταμφιέσεις, τις καταδιώξεις και τα μουσικά νούμερα.

Στη σκηνή συναντιούνται η Δήμητρα Ματσούκα, ο Μιχάλης Ρέππας, ο Παντελής Καναράκης, η Αλίνα Κοτσοβούλου, ο Θάνος Μπίρκος, ο Κωνσταντίνος Γιάννης, ο Γιώργος Δεπάστας και η Άννα Κουρή, μαζί με τους Μάριο Άγκο, Ντίνο Δάφνη, Γιώργο Μηναδάκη και Γιώργο Σέρτσα.

Μια ερωτική φάρσα στα χρόνια της Κατοχής

Η ιστορία τοποθετείται στην Πολωνία του 1941, στη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής. Μια διάσημη ηθοποιός, την οποία υποδύεται η Δήμητρα Ματσούκα, διατηρεί σχέση με έναν νεότερό της αντιστασιακό, στον ρόλο του οποίου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Γιάννης. Ο σύζυγός της, που ερμηνεύει ο Μιχάλης Ρέππας, βρίσκεται στο κέντρο μιας ερωτικής φάρσας που ξεκινά στα παρασκήνια ενός θιάσου μουσικού θεάτρου.

Η κατάσταση περιπλέκεται όταν στην ιστορία μπαίνουν ένας Γερμανός στρατηγός, η γραμματέας και ο υπασπιστής του, μια διπλή κατάσκοπος και ο μακιγιέρ της πρωταγωνίστριας. Τους αντίστοιχους ρόλους αναλαμβάνουν οι Θάνος Μπίρκος, Άννα Κουρή, Γιώργος Δεπάστας, Αλίνα Κοτσοβούλου και Παντελής Καναράκης.

Οι συμπτώσεις, οι αλλαγές ταυτότητας και οι ανατροπές μπλέκουν τους θεατρίνους με τους αντιστασιακούς και τους κατακτητές. Η σκηνή του θεάτρου και η πραγματικότητα της Κατοχής διασταυρώνονται, καθώς οι ήρωες επιστρατεύουν την υποκριτική και τις μεταμφιέσεις για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο.

Τους στίχους και τη μουσική της παράστασης υπογράφει η Αφροδίτη Μάνου, με ενορχηστρώσεις του Θωμά Πούτα και χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου.

Συγγραφέας: Nick Whitby

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέππας

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Στίχοι – Μουσική: Αφροδίτη Μάνου

Ενορχηστρώσεις: Θωμάς Πούτας

Χορογραφίες: Δημήτρης Παπάζογλου

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βοηθός σκηνοθετών: Βίκυ Πάστρα

Βοηθοί σκηνογράφου: Κυριακή Φόρτη, Θεοδώρα Μακρή

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρεμιέρα: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026

Τετάρτη: 20:00

Πέμπτη και Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 και 21:00

Κυριακή: 19:00

Διάρκεια: 120 λεπτά, με διάλειμμα

Θέατρο Λαμπέτη

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Τιμές εισιτηρίων:

VIP, πρώτη σειρά: 30€

VIP 2: 25€

Α΄ ζώνη: 20€

Β΄ ζώνη πλατείας: 18€

Μειωμένο Β΄ ζώνης για ΑμεΑ χωρίς αμαξίδιο, ανέργους, φοιτητές και παιδιά έως 12 ετών: 16€

Τα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Προπώληση: more.com, στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων (211 1000 365) και στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4.

Ομαδικές κρατήσεις: 211 1026277, Δευτέρα–Παρασκευή 10:00–19:00