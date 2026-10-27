Η «Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!» του Χάρη Ρώμα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Coronet, μετά τον πρώτο κύκλο της παράστασης την περασμένη σεζόν.

Η κωμωδία παρακολουθεί την ιστορία ενός άντρα, ενός ψέματος και μιας γυναίκας που βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο μιας αλυσίδας παρεξηγήσεων. Ο Παμείνος, εκδότης με υπερτροφικό εγώ και χαλαρές ηθικές αντιστάσεις, αποφασίζει να πείσει έναν Άγγλο επενδυτή, φίλο των γαλαζοαίματων, πως η σύζυγός του είναι τέως πριγκίπισσα της Αλβανίας.

Από εκεί ξεκινά μια σειρά από ψέματα, αποκαλύψεις, ερωτικές περιπλοκές και κωμικές καταστάσεις, πίσω από τις οποίες το έργο επιχειρεί να μιλήσει για την αγάπη, την αυτοεκτίμηση και τις δεύτερες ευκαιρίες.

Η παράσταση είχε παρουσιαστεί και την προηγούμενη θεατρική περίοδο στο Coronet.

Η υπόθεση

Ο Παμείνος, θέλοντας να εντυπωσιάσει έναν Άγγλο επενδυτή, επινοεί μια αριστοκρατική καταγωγή για τη σύζυγό του και τη συστήνει ως τέως πριγκίπισσα της Αλβανίας. Το αρχικό ψέμα γρήγορα γεννά νέα ψέματα και φέρνει τους χαρακτήρες σε μια αλληλουχία παρεξηγήσεων, προδοσιών και αποκαλύψεων.

Μέσα από την κωμική πλοκή, η ιστορία εστιάζει και στην ανάγκη των ανθρώπων να νιώσουν σημαντικοί, να ξαναβρούν την αυτοπεποίθησή τους και να διεκδικήσουν μια νέα αρχή.

Σκηνοθετικό σημείωμα

«Η “Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα” είναι μια ιστορία για όλους όσοι κάποτε ένιωσαν αόρατοι. Μέσα από το γέλιο, ήθελα να θυμίσω ότι κάθε άνθρωπος —όσο ταπεινή κι αν φαίνεται η ζωή του— κουβαλά μέσα του κάτι βασιλικό. Μια αξιοπρέπεια, μια δύναμη, μια ψυχή που διεκδικεί τη χαρά της»

Χάρης Ρώμας, συγγραφέας και σκηνοθέτης

Παίζουν:

Χάρης Ρώμας

Άβα Γαλανοπούλου

Σοφία Παυλίδου

Μιχάλης Ιατρόπουλος

Γιώργος Αμούτζας

Κατερίνα Νικολοπούλου

Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος

Κείμενο – σκηνοθεσία: Χάρης Ρώμας

Σκηνικά: Λαμπρινή Καρδάρα

Κοστούμια: Σοφία Δριστέλα – Χαρά Μποτσιβάλη

Βοηθός σκηνοθέτη: Θωμάς Χαβιανίδης

Πρεμιέρα: Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:15

Κυριακή: 19:00

Θέατρο Coronet

Φρύνης 11 & Υμηττού, Παγκράτι

Τηλ. ταμείου: 210 7012123

Πληροφορίες: 210 7004040

Εισιτήρια: από 15€

Προπώληση: more.com

Parking: Ασπασίας 5, Εμπορικό Κέντρο Athens Millenium. Με την επίδειξη του εισιτηρίου παρέχεται προνομιακή τιμή 8€ για 3 ώρες.

Πρόσβαση:

Μετρό Μ3 — στάση Ευαγγελισμός

Λεωφορεία 203, 204, 204Β, 211 — στάση Πλατεία Παγκρατίου

Λεωφορείο 209 — στάση Προφήτης Ηλίας

Τρόλεϊ 2, 11, 4