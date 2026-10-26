Η Λυδία Φωτοπούλου, η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο Νικόλας Ντούρος συναντιούνται στο Θέατρο Άνεσις στην παράσταση «Ρίταμαργαρίταρίταμαργαρίταρίταμαργαρί…», σε κείμενο και σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη.

Η νέα παραγωγή της Happy Productions είναι μια πρωτότυπη θεατρική σύνθεση εμπνευσμένη από τη σχέση δύο σημαντικών μορφών της ελληνικής λογοτεχνίας: της Μαργαρίτας Καραπάνου και της μητέρας της, Μαργαρίτας Λυμπεράκη.

Βασισμένο στο μυθιστόρημα «Η Κασσάνδρα και ο Λύκος» και στα γράμματα της μητέρας προς την κόρη, όπως δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο «Δε μ’ αγαπάς. Μ’ αγαπάς», το έργο παρακολουθεί έναν διαρκή διάλογο ανάμεσα σε μια μητέρα που επιλέγει τη δημιουργία ακόμη και όταν αυτή την απομακρύνει από το παιδί της και σε μια κόρη που αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής και του έργου της στην προσπάθεια να καλύψει αυτό το κενό.

Πίσω από τις λογοτεχνικές τους διαδρομές αποκαλύπτεται μια σχέση γεμάτη αγάπη, θαυμασμό, ενοχή, θυμό και αμοιβαία εξάρτηση. Μέσα από γράμματα, αναμνήσεις, φαντασιώσεις και λογοτεχνικές εξομολογήσεις, η παράσταση επιχειρεί να χαρτογραφήσει την ιστορία δύο γυναικών που δεν έπαψαν ποτέ να αναζητούν η μία την άλλη, ακόμη και όταν η ζωή, η απόσταση και οι ίδιες τους οι επιλογές τις κρατούσαν χωριστά.

Στο κέντρο της παράστασης βρίσκονται η ανάγκη για αγάπη, τα παιδικά τραύματα που ακολουθούν τον άνθρωπο στην ενήλικη ζωή, οι γυναίκες που τόλμησαν να δημιουργήσουν σε εποχές όπου αυτό δεν ήταν αυτονόητο και τα ίχνη που αφήνει πίσω της η απουσία.

Η ματιά της Μαρίας Μαγκανάρη

Η σκηνοθετική προσέγγιση της Μαρίας Μαγκανάρη εστιάζει στη μοναδική σχέση μάνας και κόρης. Δύο Μαργαρίτες, μια μητέρα και μια κόρη, προσπαθούν διαρκώς να συναντηθούν. Η μητέρα φεύγει και επιστρέφει, η κόρη την αναζητά και στη συνέχεια την ονειρεύεται. Ανάμεσά τους, η απόσταση γεμίζει με λέξεις: καθημερινές φράσεις, λογοτεχνικές εικόνες, μνήμες και απωθημένες εξομολογήσεις.

Η μία παλεύει να είναι μητέρα και η άλλη μοιάζει να παραμένει για πάντα κόρη. Το σώμα της μητέρας γίνεται για την κόρη ένας ιερός τόπος· κι όταν αυτό το σώμα απουσιάζει, μένουν οι λέξεις, οι αναμνήσεις και τα φαντάσματα της παιδικής ηλικίας.

Με πρώτη ύλη την «Κασσάνδρα και τον Λύκο» και τα γράμματα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη προς την κόρη της, η παράσταση παρακολουθεί τη δύσκολη και βαθιά σχέση δύο γυναικών συγγραφέων που συνδέθηκαν με τους ισχυρότερους συγγενικούς δεσμούς.

Πρωταγωνιστούν:

Λυδία Φωτοπούλου

Ευδοκία Ρουμελιώτη

Νικόλας Ντούρος

Κείμενο / Σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη

Σκηνικά / Κοστούμια: Παύλος Θανόπουλος

Φωτισμοί: Μαρία Γοζαδίνου

Κινησιολόγος: Παναγιώτα Καλλιμάνη

Βοηθός σκηνοθέτη: Πάολα Καλλιγά

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Γραφιστική επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)

Διεύθυνση παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

Προβολή / Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα

Πρεμιέρα: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις:

Κυριακή: 21:00

Δευτέρα: 21:00

Τρίτη: 20:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Η παράσταση προγραμματίζεται έως τις 6 Ιανουαρίου 2027. Επιπλέον παραστάσεις θα δοθούν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, στις 18:00.

Θέατρο Άνεσις

Λεωφ. Κηφισίας 14 & Λεωφ. Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι

Μετρό: Αμπελόκηποι

Τηλ.: 210 0080900 & 210 7718943

Τιμές εισιτηρίων:

22€ γενική είσοδος

18€ άνεργοι / πολύτεκνοι / νέοι έως 24 ετών

Ομαδικές κρατήσεις:

210 0080900

[email protected]

Προπώληση:

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Τηλεφωνικά: 210 0080900 (Δευτέρα–Σάββατο 10:00–18:00)

Στα ταμεία του Θεάτρου Άνεσις, Λ. Κηφισίας 14 (Δευτέρα–Κυριακή 16:00–21:00)

Στα γραφεία της Happy Productions, Αριστείδου 9, 3ος όροφος, Πλατεία Κλαυθμώνος (Δευτέρα–Παρασκευή 10:00–18:00 & Σάββατο 10:00–18:00)