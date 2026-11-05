Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Στις 5 Νοεμβρίου 1967, ο Robin Gibb επέστρεφε στο Λονδίνο με τη σύντροφό του, Molly Hullis, έπειτα από επίσκεψη στους γονείς της στο Χέιστινγκς. Ήταν 17 ετών και η πορεία των Bee Gees είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει: τα τρία αδέλφια είχαν επιστρέψει από την Αυστραλία στην Αγγλία και το όνομά τους αποκτούσε διεθνή αναγνώριση.

Εκείνο το κυριακάτικο βράδυ, όμως, ο Robin βρέθηκε ανάμεσα στους επιβάτες ενός από τα πιο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα της Βρετανίας. Ο ίδιος και η Molly επέζησαν. Σαράντα εννέα άνθρωποι όμως δεν επέστρεψαν ποτέ στον προορισμό τους.

Το τρένο που δεν έφτασε ποτέ στο Τσάρινγκ Κρος

Το δρομολόγιο είχε αναχωρήσει από το Χέιστινγκς στις 19:43, με προορισμό τον σταθμό Τσάρινγκ Κρος. Το τρένο αποτελούνταν από δώδεκα βαγόνια και ήταν γεμάτο, με επιβάτες να στέκονται ακόμη και στους διαδρόμους.

Κοντά στο Hither Green, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, ένα σπασμένο τμήμα της σιδηροτροχιάς προκάλεσε τον εκτροχιασμό των μπροστινών τροχών του τρίτου βαγονιού. Όταν οι εκτροχιασμένοι τροχοί συνάντησαν μια διασταύρωση γραμμών, ακολούθησε ο εκτροχιασμός και άλλων βαγονιών. Τέσσερα ανατράπηκαν στο πλάι και υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Η επίσημη έκθεση του βρετανικού υπουργείου Μεταφορών κατέγραψε 49 νεκρούς και 78 τραυματίες, από τους οποίους οι 27 νοσηλεύτηκαν με σοβαρά τραύματα. Τα περισσότερα θύματα βρίσκονταν στα αναποδογυρισμένα βαγόνια.

Ο Robin και η Molly ταξίδευαν σε διαμέρισμα της πρώτης θέσης. Γλίτωσαν με κοψίματα και μώλωπες, σε ένα δυστύχημα που είχε κοστίσει τη ζωή σε ανθρώπους γύρω τους.

Τα γυαλιά που έμειναν στα μαλλιά του

Χρόνια αργότερα, ο Gibb περιέγραφε ακόμη συγκεκριμένες εικόνες της σύγκρουσης: το βαγόνι που έγειρε και τα σπασμένα τζάμια που έπεσαν πάνω τους. Θυμόταν ότι θραύσματα είχαν μπλεχτεί στα μακριά μαλλιά του και ότι χρειάστηκαν ημέρες για να τα αφαιρέσει.

Η επιβίωσή του δεν σήμαινε ότι η εμπειρία είχε τελειώσει μόλις βγήκε από το τρένο. Στις μεταγενέστερες αναφορές του επέστρεφε στο γεγονός, ενώ η μουσική του εκείνης της περιόδου απέκτησε και ένα τραγούδι που συνδεόταν προσωπικά με όσα είχαν συμβεί.

Αυτό το τραγούδι ήταν το «Really and Sincerely».

Το «Really and Sincerely» μετά το δυστύχημα

Η σύνδεση δεν αποτελεί ερμηνεία που προστέθηκε εκ των υστέρων στους στίχους. Στις σημειώσεις της επανέκδοσης του Horizontal, τις οποίες υπογράφει ο μουσικός ιστορικός Andrew Sandoval, ο ίδιος ο Robin εξηγούσε:

«Ήμουν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα του Hither Green και είναι, κατά κάποιον τρόπο, ένα τραγούδι μετά από αυτό».

Στην ίδια αναφορά διευκρίνιζε ότι το κομμάτι αφορούσε και τη σχέση του με τη Molly εκείνη την εποχή. Η κοινή τους εμπειρία είχε δώσει στη δημιουργία έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα.

Το «Really and Sincerely» δεν αφηγείται το δυστύχημα ως χρονικό, με ονόματα σταθμών και περιγραφές της σύγκρουσης. Η σύνδεσή του βρίσκεται στο βίωμα που είχε προηγηθεί και στην προσωπική εξήγηση του δημιουργού του.

Κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Horizontal» το 1968, με τον Robin στα βασικά φωνητικά και τα συνθετικά δικαιώματα να αποδίδονται στους Barry, Robin και Maurice Gibb. Οι σημειώσεις της επανέκδοσης τοποθετούν την ηχογράφηση της εκτέλεσης του άλμπουμ στα IBC Studios του Λονδίνου, στις 29 Νοεμβρίου 1967, λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφή.

Η ιστορία του Hither Green έμεινε στα σιδηροδρομικά αρχεία ως ένα δυστύχημα με δεκάδες θύματα. Στη δισκογραφία των Bee Gees, το «Really and Sincerely» διατηρεί μια προσωπική πλευρά της: τη μαρτυρία ενός νεαρού επιζώντα που επέστρεψε στη μουσική κουβαλώντας όσα είχε ζήσει…

Η ζωή μετά το Hither Green

Η Molly Hullis, που επέζησε μαζί του εκείνο το βράδυ, έγινε σύζυγός του το 1968. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Spencer και τη Melissa, όμως ο γάμος τους κατέληξε σε διαζύγιο. Αργότερα, ο Robin παντρεύτηκε τη συγγραφέα και εικαστικό Dwina Murphy, με την οποία απέκτησε τον Robin-John. Συνολικά έγινε πατέρας τεσσάρων παιδιών, καθώς απέκτησε επίσης μια κόρη, τη Snow Robin, με την Claire Yang.

Ο Robin Gibb πέθανε στις 20 Μαΐου 2012, σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Είχαν περάσει σχεδόν 45 χρόνια από τη νύχτα στο Hither Green…