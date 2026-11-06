Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Στις 6 Νοεμβρίου 1975, οι Sex Pistols ανέβηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή, σε μια αίθουσα του St Martin’s School of Art, στην Charing Cross Road του Λονδίνου. Στην αφίσα δεν αναγραφόταν καν το όνομά τους. Ήταν απλώς το «Support Band», το συγκρότημα που θα έπαιζε πριν από τους Bazooka Joe.

Η εμφάνιση τελείωσε πρόωρα, με …διακοπή του ρεύματος και ένταση ανάμεσα στους μουσικούς. Για μια μπάντα που αργότερα θα συνδεόταν με σκάνδαλα, απαγορεύσεις και συγκρούσεις, ήταν μια αρχή που δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί ήσυχη.

Μια συναυλία μέσω …συμφοιτητή

Την εμφάνιση είχε κανονίσει ο μπασίστας Glen Matlock, που σπούδαζε στη σχολή. Μαζί του βρίσκονταν ο John Lydon, γνωστός ως Johnny Rotten, στα φωνητικά, ο Steve Jones στην κιθάρα και ο Paul Cook στα ντραμς.

Ο Sid Vicious, που έμελλε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των Sex Pistols, δεν συμμετείχε ακόμη. Θα αντικαθιστούσε τον Matlock το 1977.

Το συγκρότημα είχε πάρει την τελική μορφή του μέσα στο 1975, υπό τη διαχείριση του Malcolm McLaren. Ο Lydon είχε προσελκύσει την προσοχή του με τα πράσινα μαλλιά και ένα αυτοσχέδιο μπλουζάκι που έγραφε «I HATE Pink Floyd». Όταν έφτασε η στιγμή της πρώτης συναυλίας, δεν είχαν κυκλοφορήσει ακόμη δίσκο. Το «Anarchy in the U.K.» θα ακολουθούσε έναν χρόνο αργότερα.

Οι Bazooka Joe τούς δάνεισαν τον εξοπλισμό

Οι βασικοί καλεσμένοι της βραδιάς, οι Bazooka Joe, έπαιζαν ροκ εν ρολ με αναφορές στη δεκαετία του ’50. Στο μπάσο βρισκόταν ο Stuart Goddard, ο μετέπειτα Adam Ant. Ο ίδιος είχε σχεδιάσει την αφίσα, στην οποία οι Pistols εμφανίζονταν ανώνυμα απλά ως συγκρότημα υποστήριξης, «Support Band».

Η συναυλία έγινε στην κοινόχρηστη αίθουσα του τελευταίου ορόφου της σχολής. Το κοινό ήταν μικρό και οι Sex Pistols χρησιμοποίησαν ηχητικό εξοπλισμό που τους είχαν παραχωρήσει οι Bazooka Joe.

Στο σύντομο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονταν διασκευές, ανάμεσά τους το «Substitute» των Who, αλλά και δικό τους υλικό, όπως το «Seventeen». Η εμφάνιση, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε σε μια ομαλή γνωριμία με το κοινό.

Η πρίζα βγήκε και άρχισε η φασαρία

Σύμφωνα με την καταγραφή του Times Higher Education, οι Bazooka Joe διέκοψαν το ρεύμα επειδή πίστευαν ότι ο εξοπλισμός τους κινδύνευε να καταστραφεί! Ακολούθησε μια σύντομη συμπλοκή στη σκηνή.

Η αφήγηση του μουσικού δημοσιογράφου Paul Gorman στο GQ αναφέρει επίσης ότι ο Rotten είχε στραφεί εναντίον του δανεικού ηχητικού συστήματος. Οι διαφορετικές αναμνήσεις συγκλίνουν σε μια εμφάνιση που τελείωσε μέσα στην αναστάτωση. Το πρώτο πρόγραμμα στην ιστορία των Sex Pistols ήταν σύντομο και διακόπηκε πριν ολοκληρωθεί όπως είχε προγραμματιστεί!

Από το «Support Band» στην αναμνηστική πλάκα

Έναν χρόνο αργότερα, οι Sex Pistols θα υπέγραφαν στην EMI και θα κυκλοφορούσαν το «Anarchy in the U.K.». Το 1977 θα έφερνε το «God Save the Queen» και το μοναδικό στούντιο άλμπουμ τους, το «Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols».

Η πρώτη τους βραδιά στη σχολή απέκτησε στο μεταξύ τη δική της θέση στην ιστορία του συγκροτήματος. Τριάντα χρόνια μετά, ο Matlock επέστρεψε στο St Martin’s για να αποκαλύψει μια αναμνηστική πλάκα για εκείνη την εμφάνιση.

Από τη βραδιά σώζεται και η αφίσα που είχε σχεδιάσει ο Adam Ant. Διαφημίζει τους Bazooka Joe και, από κάτω, ένα ανώνυμο «Support Band»! Οι Sex Pistols δεν είχαν ακόμη καταφέρει να τυπώσουν το όνομά τους στην αφίσα. Είχαν, πάντως, ήδη καταφέρει να τους βγάλουν από την πρίζα…