Ο Trouf παρουσιάζει το νέο του album «6 Ευκαιρίες», μια δουλειά 13 τραγουδιών που κυκλοφορεί από τη Minos EMI και περιλαμβάνει συνεργασίες με ονόματα της σύγχρονης ελληνικής rap σκηνής, αλλά και μια απρόσμενη συνάντηση με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Τις μουσικές παραγωγές υπογράφουν ο Mateos NPS και ο ίδιος ο Trouf. Στο album συμμετέχουν οι Bloody Hawk, Hawk, FANN, Mente Fuerte και Tsaki, με τον δίσκο να κινείται μέσα στο σύγχρονο rap τοπίο και να ανοίγει παράλληλα χώρο για διαφορετικές μουσικές συναντήσεις.

Το «Πάρε με στ’ όνειρο» σε νέα εκδοχή

Ανάμεσα στα τραγούδια ξεχωρίζει το «PARE ME STO ONEIRO», όπου ο Trouf και ο Bloody Hawk συναντούν την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πρόκειται για νέα προσέγγιση του «Πάρε με στ’ όνειρο» του Γιώργου Ανδρέου, που είχε κυκλοφορήσει το 1999.

Η νέα εκδοχή φέρνει τον rap ήχο των Trouf και Bloody Hawk δίπλα στη χαρακτηριστική ερμηνεία της Τσαλιγοπούλου, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές και μουσικές αναφορές.