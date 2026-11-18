Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Το 1983, δύο Ιταλοί με παράξενα ονόματα καλούσαν τον κόσμο στην παραλία τραγουδώντας ισπανικά. Οι Righeira είχαν βρει ένα ρεφρέν που μπορούσες να θυμάσαι χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και μια ηλεκτρονική μελωδία που έμοιαζε φτιαγμένη για το καλοκαίρι. Το «Vamos a la Playa» ακουγόταν σαν η πιο απλή πρόσκληση για διακοπές: λίγες λέξεις, μερικά φωνήεντα και φύγαμε για τη θάλασσα.

Μόνο που, αν άφηνες για λίγο το ρεφρέν και πρόσεχες τι έλεγαν στις στροφές, η εκδρομή αποκτούσε εντελώς διαφορετικό προορισμό! Για να φτάσουμε όμως σε εκείνη την παράξενη παραλία, πρέπει πρώτα να κατεβούμε σε ένα υπόγειο του Τορίνο.

Ένα πλήκτρο στο Τορίνο, ένα καλοκαίρι από τα παλιά

Πίσω από τους Johnson και Michael Righeira βρίσκονταν οι Stefano Righi και Stefano Rota. Οι «αδελφοί Righeira» ήταν φίλοι από το σχολείο, που έκαναν τους συγγενείς στα πλαίσια ενός καλλιτεχνικού τεχνάσματος που ταίριαζε στη θεατρική και εκκεντρική τους εικόνα. Ο Johnson προερχόταν από το underground του Τορίνο, είχε ασχοληθεί με punk fanzines και είχε ήδη κυκλοφορήσει το «Bianca Surf» το 1980. Η εικόνα του ανέμελου τραγουδιστή που εμφανίστηκε αργότερα στην τηλεόραση άφηνε έξω μεγάλο μέρος αυτής της διαδρομής.

Η αρχική ιδέα του «Vamos a la Playa» γεννήθηκε το 1981. Όπως αφηγήθηκε ο ίδιος, βρισκόταν σε ένα υπόγειο στο κέντρο του Τορίνο, το οποίο χρησιμοποιούσαν φίλοι του ως χώρο προβών. Παίζοντας σχεδόν στην τύχη σε ένα πληκτροφόρο όργανο, βρήκε τη μικρή ακολουθία από την οποία προέκυψε το χαρακτηριστικό μοτίβο του τραγουδιού.

Στο μυαλό του υπήρχαν τα ιταλικά καλοκαίρια των αρχών του ’60, ο Edoardo Vianello, ο Peppino Di Capri και η μουσική που είχε απομακρυνθεί από την παλιότερη μελωδική παράδοση. Ήθελε να επιστρέψει σε αυτή την αφετηρία χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα. Η ισπανική γλώσσα ταίριαζε στο παιχνίδι: του ακουγόταν εξωτική μέσα σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον και παρέπεμπε στο «Cuando calienta el sol».

Το πρώτο αποτέλεσμα, πάντως, ήταν αρκετά σκοτεινότερο από την ηχογράφηση που κατέληξε στις πίστες. Η γνωριμία με τους παραγωγούς Carmelo και Michelangelo La Bionda άλλαξε την πορεία του. Οι δύο αδελφοί διέκριναν τις δυνατότητες του κομματιού και το οδήγησαν σε μια πιο φωτεινή, χορευτική εκδοχή.

Μιλώντας στο Radio Number One το 2023, ο Johnson αναγνώρισε πόσο καθοριστική ήταν η παρέμβασή τους:

…χωρίς τους La Bionda, το demo που είχα στο υπόγειο δεν θα γινόταν ποτέ το τραγούδι που κυκλοφόρησε…

Στα δημιουργικά credits του «Vamos a la Playa» συναντάμε τους Stefano Righi και Carmelo La Bionda. Η παραγωγή των La Bionda έδωσε τη μορφή με την οποία έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της Italo disco. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ευφορία της τελικής ηχογράφησης έκανε το περιεχόμενό του ακόμη πιο παράξενο.

Η βόμβα είχε ήδη εκραγεί

Στην παραλία του τραγουδιού έχει προηγηθεί πυρηνική έκρηξη. Η ραδιενέργεια, ο μολυσμένος αέρας και η αλλοιωμένη θάλασσα ανήκουν στο ίδιο το σκηνικό του.

Αρκεί η μικρή φράση «La bomba estalló» για να αλλάξει όσα νομίζαμε ότι ακούγαμε. Η βόμβα έχει εκραγεί, αλλά η πρόσκληση για μπάνιο συνεχίζεται. Η θάλασσα αποκτά μια αφύσικη λάμψη και η γλώσσα των διακοπών μετατρέπεται σε μαύρο χιούμορ.

Αυτή η ανάγνωση επιβεβαιώνεται από τον δημιουργό. Σε συνέντευξή του στη la Repubblica το 2023, ο Johnson εξήγησε:

Επειδή οι στίχοι ήταν στα ισπανικά, ελάχιστοι κατάλαβαν ότι περιέγραφαν μια παραλία μετά από έκρηξη ατομικής βόμβας…

Στην ίδια συνέντευξη συνέδεσε το περιεχόμενο με το κλίμα του Ψυχρού Πολέμου και την ανησυχία για τα πυρηνικά, αναφέροντας και τους πυραύλους στο Κόμιζο της Σικελίας. Επρόκειτο για αμερικανικούς πυραύλους Cruise με πυρηνικές κεφαλές, που εγκαταστάθηκαν εκεί τη δεκαετία του 1980, στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου. Η μουσική όμως ήταν τόσο γιορτινή ώστε η τα βαθύτερα νοήματα των στίχων περνούσαν σχεδόν απαρατήρητα.

Ο ίδιος, ωστόσο, έχει βάλει ένα όριο στις εκ των υστέρων ερμηνείες. Διευκρινίζει ότι το κομμάτι γράφτηκε αυθόρμητα, χωρίς συνειδητό σχέδιο να αποτελέσει καταγγελία για το ψυχροπολεμικό κλίμα της εποχής. Η παρουσίαση της έντασης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση δεν ήταν ο αυτοσκοπός του όταν ξεκίνησε να γράφει το τραγούδι.

Έτσι λειτουργεί το χιούμορ του «Vamos a la Playa»: ο κόσμος έχει υποστεί μια καταστροφή και οι παραθεριστές εξακολουθούν να πηγαίνουν για μπάνιο. Η επιμονή στη διασκέδαση γίνεται παράλογη, σχεδόν ανησυχητική. Και η μουσική σε βάζει στη θέση τους. Σε παρασύρει στον ίδιο χορό, ακόμη κι όταν ξέρεις πια τι συμβαίνει τριγύρω.

Νο 1 στην Ιταλία και …επιστροφή στον στρατώνα

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1983 και συμπεριλήφθηκε στο ομώνυμο album των Righeira την ίδια χρονιά. Η επιτυχία του πέρασε τα ιταλικά σύνορα: έφτασε στο Νο1 της Ελβετίας, στο Νο3 της Γερμανίας και στο Νο2 της φλαμανδικής κατάταξης στο Βέλγιο. Στη Βρετανία η πορεία του ήταν πιο περιορισμένη, με υψηλότερη θέση το Νο53.

Ο άνθρωπος που είχε γράψει την αρχική ιδέα βίωνε όλα αυτά από μια εξαιρετικά άβολη θέση. Όταν το «Vamos a la Playa» απογειωνόταν, ο Johnson υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στο Bellinzago, κοντά στη Νοβάρα.

Στην αφήγησή του στο Rolling Stone Italia, θυμόταν τον Δεκαπενταύγουστο του 1983 να βρίσκονται οι Righeira στην κορυφή της ιταλικής κατάταξης. Έβγαινε για τηλεοπτικές εμφανίσεις, δεχόταν χειροκροτήματα και συναντούσε ανθρώπους που ζητούσαν αυτόγραφα και κατόπιν επέστρεφε στο στρατόπεδο. Το επόμενο πρωί προσγειωνόταν στην τυπική στρατιωτική καθημερινότητα.

Η εναλλαγή τον πίεσε τόσο ώστε αναζήτησε βοήθεια στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Τελικά, αφού εξήγησε την κατάστασή του σε ψυχολόγο, εξασφάλισε άδεια είκοσι ημερών. Το τραγούδι είχε ανοίξει μια καινούργια ζωή, αλλά ο ίδιος μπορούσε να τη ζει μόνο αποσπασματικά.

Πόσο ελαφρύ ήταν τελικά;

Η επιτυχία δεν σήμαινε ότι οι Righeira αντιμετωπίστηκαν αμέσως με καλλιτεχνική σοβαρότητα. Το 2025, μιλώντας ξανά στο Rolling Stone Italia, ο Johnson υποστήριξε ότι οι κριτικοί τους είχαν υποτιμήσει και χρειάστηκε περίπου είκοσι χρόνια για να επανεξετάσουν τους στίχους του «Vamos a la Playa» και να του δώσουν την πραγματική του διάσταση.

Η ίδια συνέντευξη φωτίζει και την εμφάνισή τους. Τα έντονα, φθορίζοντα χρώματα ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, αντίδραση στο γκρίζο Τορίνο της νεότητάς του, αλλά και στους σκοτεινούς τόνους της new wave. Η διάθεση για παιχνίδι υπήρχε τόσο στα ρούχα όσο και στη μουσική τους.

Ακούγοντας σήμερα το τραγούδι, η απόσταση ανάμεσα στον ήχο και την εικόνα που περιγράφει παραμένει εντυπωσιακή. Το ηλεκτρονικό ρεφρέν διατηρεί όλη την αμεσότητά του. Οι στροφές, όμως, εμποδίζουν την παραλία να μείνει απλώς μια ευχάριστη ανάμνηση…

Το «Vamos a la Playa» σε καλεί ακόμη να χορέψεις. Μόλις όμως προσέξεις τους στίχους, χρειάζεται να κοιτάξεις ξανά τη θάλασσα και να …αναθεωρήσεις εκείνη τη βουτιά!

Τι απέγιναν;

Το ντουέτο διαλύθηκε το 1992, επανενώθηκε το 1999 και χώρισε οριστικά το 2016.

Ο Johnson Righeira συνεχίζει να ασχολείται με τη μουσική και να εμφανίζεται ερμηνεύοντας τις παλιές επιτυχίες τους. Μάλιστα, το 2025 συμμετείχε στο Sanremo μαζί με τους Coma_Cose, τραγουδώντας το «L’estate sta finendo».

Ο Michael Righeira έχει απομακρυνθεί από τη μουσική σκηνή.

Οι σαρκαστικοί στίχοι…

Το ανατριχιαστικό είναι ο σαρκασμός των στίχων. Η βόμβα έχει ήδη εκραγεί, η ραδιενέργεια καίει τους ανθρώπους, ο άνεμος είναι ραδιενεργός και η θάλασσα έχει χάσει τα ψάρια της.

Κι όμως, οι Righeira συνεχίζουν να τραγουδούν χαρούμενα «Πάμε στην παραλία»!

Ιδιαίτερα ειρωνική είναι η τελευταία στροφή: η θάλασσα είναι επιτέλους «καθαρή», όχι επειδή προστατεύτηκε από τη ρύπανση, αλλά επειδή η πυρηνική καταστροφή εξαφάνισε τη θαλάσσια ζωή. Το νερό που φωσφορίζει ολοκληρώνει αυτή τη μακάβρια εικόνα.

Αυτό είναι το κεντρικό παράδοξο του «Vamos a la Playa»: ένα τραγούδι που ακούγεται σαν καλοκαιρινό πάρτι, ενώ περιγράφει έναν κόσμο μετά από πυρηνική καταστροφή!

Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω Vamos a la playa

La bomba estalló

La radiaciones tostan

Y matizan de azul Πάμε στην παραλία

Η βόμβα εξερράγη

Η ραδιενέργεια μας ψήνει

Και μας δίνει μια γαλάζια απόχρωση Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω Vamos a la playa

Todos con sombrero

El viento radioactivo

Despeina los cabellos Πάμε στην παραλία

Όλοι με καπέλα

Ο ραδιενεργός άνεμος

Μας ανακατεύει τα μαλλιά Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω Vamos a la playa

Al fin el mar es limpio

No más peces hediondos

Si no agua fluorescente Πάμε στην παραλία

Επιτέλους, η θάλασσα είναι καθαρή

Δεν υπάρχουν πια βρομερά ψάρια

Μονάχα νερό που φωσφορίζει Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh-oh-oh-oh

Vamos a la playa, oh, oh Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω-ω-ω-ω

Πάμε στην παραλία, ω, ω

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