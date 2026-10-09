Η συνθέτρια και κιθαρίστρια Αρετή Κοκκίνου ανεβαίνει στη σκηνή του Metron Stage μαζί με δύο καταξιωμένες ερμηνεύτριες, τη Θέλμα Καραγιάννη και την Αθηνά Ρούτση, σε μια μουσική βραδιά με τίτλο «Με τα φτερά μας απλωμένα…».

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ανέκδοτα τραγούδια της Αρετής Κοκκίνου, επιλογές από τη δισκογραφία της και πρωτότυπες διασκευές. Η μακρόχρονη συνεργασία της συνθέτριας με τη Θέλμα Καραγιάννη αποτελεί τον βασικό άξονα της βραδιάς, ενώ αυτή τη φορά το δίδυμο συναντά για πρώτη φορά επί σκηνής την Αθηνά Ρούτση.

Αφορμή για τη σύμπραξη είναι και η πρόσφατη κυκλοφορία των τραγουδιών «Μικρά Σπαθιά» και «Let me Breathe», με ερμηνεύτρια την Αθηνά Ρούτση, σε στίχους της Βίβιαν Ματσούκα και μουσική της Αρετής Κοκκίνου, από την Ogdoo Music.

Σε φιλική συμμετοχή θα εμφανιστούν ο Θανάσης Βούτσας και η Σόνια Ζορμπά. Μαζί τους συμπράττουν οι μουσικοί Δημήτρης Παπαλάμπρου στην κιθάρα, Χάρης Μπουτσελάκης στο μπάσο και Σωκράτης Γανιάρης στα τύμπανα.

Ημερομηνία: Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:30

Metron Stage

Βουτάδων 42, Γκάζι

Είσοδος: 15€

Στην τιμή περιλαμβάνεται μία μπύρα, ένα ποτήρι κρασί ή ένα αναψυκτικό.