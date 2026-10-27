Οι Dead Man’s Bones, το μουσικό σχήμα του Ryan Gosling και του Zach Shields, επιστρέφουν με το «Lost in the Night», βάζοντας τέλος σε 17 χρόνια δισκογραφικής σιωπής. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη νέα ηχογράφησή τους μετά το μοναδικό, ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2009.

Η επιστροφή τους διατηρεί όλα εκείνα τα στοιχεία που έκαναν τους Dead Man’s Bones μία από τις πιο παράξενες και ενδιαφέρουσες μουσικές ιστορίες γύρω από έναν διάσημο ηθοποιό. Σκοτεινή ατμόσφαιρα, ρομαντισμός, χειροποίητη αισθητική και ένας κόσμος που μοιάζει να κατοικείται από φαντάσματα, χαμένες ψυχές και ανεκπλήρωτες αγάπες.

Μια ηχογράφηση σε …φάρμα έξω από το Λος Άντζελες

Ο Ryan Gosling και ο Zach Shields είχαν αρχίσει τα τελευταία χρόνια να δοκιμάζουν νέο υλικό, χωρίς όμως να βρίσκουν το κατάλληλο περιβάλλον για να το ηχογραφήσουν. Αφού πέρασαν από διαφορετικά στούντιο του Λος Άντζελες, αποφάσισαν να μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους σε μια φάρμα έξω από την πόλη!

Πήραν μαζί τους δύο κιθάρες, δύο drum machines και δύο synthesizers και ολοκλήρωσαν την ηχογράφηση του «Lost in the Night» μέσα σε μία ημέρα. Στην παραγωγή συνεργάστηκαν ξανά με τον Tim Anderson, έναν άνθρωπο που είχε συνδεθεί στενά και με την πρώτη περίοδο του συγκροτήματος.

Ο περιορισμένος εξοπλισμός και η απομάκρυνση από ένα συμβατικό στούντιο ταιριάζουν απόλυτα στη λογική των Dead Man’s Bones. Από την αρχή, το δίδυμο ενδιαφερόταν περισσότερο για τον αυθορμητισμό και τις ατέλειες μιας ηχογράφησης παρά για ένα υπερβολικά γυαλισμένο αποτέλεσμα.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ασπρόμαυρο music video, στο οποίο πρωταγωνιστούν ο Noah Jupe και η Rain Spencer. Η εικόνα κινείται γύρω από την ερωτική και νυχτερινή ατμόσφαιρα του κομματιού, διατηρώντας τη στοιχειωμένη κινηματογραφική αισθητική που συνοδεύει το συγκρότημα από τα πρώτα του βήματα.

Το τραγούδι που οι παλιοί ακροατές γνώριζαν από το 2010

Παρότι το «Lost in the Night» παρουσιάζεται ως η πρώτη νέα κυκλοφορία των Dead Man’s Bones έπειτα από 17 χρόνια, ο τίτλος του δεν είναι εντελώς άγνωστος στους παλιότερους φίλους τους.

Το τραγούδι είχε συμπεριληφθεί στις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος το 2010, μεταξύ άλλων και στο FYF Fest του Λος Άντζελες, ενώ ανεπίσημες λήψεις του παρέμειναν διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Η σημερινή κυκλοφορία αποτελεί, ουσιαστικά, την πρώτη επίσημη studio εκδοχή ενός κομματιού που για χρόνια επιβίωνε μόνο μέσα από συναυλιακές ηχογραφήσεις.

Από ένα θεατρικό με φαντάσματα σε ένα ξεχωριστό άλμπουμ

Η ιστορία των Dead Man’s Bones ξεκίνησε όταν ο Ryan Gosling και ο Zach Shields γνωρίστηκαν το 2005 και ανακάλυψαν ότι μοιράζονταν την ίδια εμμονή με τα φαντάσματα και τις μακάβριες ιστορίες.

Το αρχικό τους σχέδιο δεν ήταν να δημιουργήσουν συγκρότημα, αλλά να γράψουν τη μουσική για μια θεατρική παράσταση γύρω από μια ερωτική ιστορία με τέρατα και φαντάσματα. Όταν διαπίστωσαν ότι το κόστος της παραγωγής ήταν απαγορευτικό, εγκατέλειψαν τη σκηνική εκδοχή, αλλά κράτησαν τα τραγούδια που είχαν ήδη συνθέσει.

Το υλικό εξελίχθηκε στο ομώνυμο άλμπουμ Dead Man’s Bones, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 από την ANTI-. Ο Gosling και ο Shields αποφάσισαν να παίξουν μόνοι τους τα όργανα, ακόμη και όσα δεν γνώριζαν καλά, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τον αυθορμητισμό και τις ατέλειες της διαδικασίας.

Στην ηχογράφηση συμμετείχε η παιδική χορωδία του Silverlake Conservatory of Music, του εκπαιδευτικού οργανισμού που είχε ιδρύσει ο Flea των Red Hot Chili Peppers. Το αποτέλεσμα κινούνταν ανάμεσα στο gothic folk, το indie rock και το σκοτεινό doo-wop, με τραγούδια για λυκανθρώπους, ζόμπι, νεκρούς και έρωτες που συνέχιζαν να υπάρχουν πέρα από τον θάνατο.

Κομμάτια όπως τα «In the Room Where You Sleep», «My Body’s a Zombie for You» και «Pa Pa Power» κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον για το συγκρότημα, παρά τη μακρόχρονη απουσία του. Το πρώτο ακούστηκε στην ταινία The Conjuring, ενώ η Cat Power διασκεύασε το «Pa Pa Power» στο άλμπουμ της Covers το 2022.

Η επιστροφή είχε αρχίσει να προαναγγέλλεται μέσα από αναρτήσεις της Eva Mendes και έναν νέο επίσημο λογαριασμό των Dead Man’s Bones στα social media. Προς το παρόν, το «Lost in the Night» δεν συνοδεύεται από ανακοίνωση δεύτερου άλμπουμ ή νέων συναυλιών. Επιβεβαιώνει, όμως, ότι το συγκρότημα δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο από το μουσικό παρελθόν του Ryan Gosling.