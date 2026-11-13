Η Ελένη Γουρζή παρουσιάζει τις «Ατέλειες», ένα τραγούδι για την αποδοχή του εαυτού μας και όσων κουβαλάμε από τη διαδρομή μας. Τη μουσική υπογράφει ο Σπύρος Γλένης, ο οποίος μοιράζεται τους στίχους με τη Μαρία Μάντζη, ενώ την ενορχήστρωση ανέλαβε ο Νίκος Κούρος.

Το νέο single κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου από την FM Records και συνοδεύεται από επίσημο video clip σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Δημαρέση.

Στους στίχους, οι χαρές και οι λύπες γίνονται αποσκευές μιας ζωής που προχωρά με φόρα, ανάμεσα σε κατηφόρες και μπόρες. Η φράση «Μα αυτές μου τις ατέλειες εγώ τις αγαπάω» συνοψίζει τη στάση του τραγουδιού απέναντι στο παρελθόν: μια συμφιλίωση με όσα μας διαμόρφωσαν.

Οι μουσικοί και η διαδρομή της ερμηνεύτριας

Στην ηχογράφηση συμμετέχουν ο Νίκος Κούρος στο πιάνο, στην άρπα και στο σαντούρι, ο Νίκος Καινούργιος στην κιθάρα, ο Νίκος Ρούλος στο μπάσο, ο Σπύρος Γλένης στα κρουστά και ο Μιχάλης Βρέττας στο βιολί. Την παραγωγή ανέλαβε η ίδια η Ελένη Γουρζή, ενώ η ηχογράφηση και το mastering έγιναν από τον Αντώνη Πετρίδη.

Η Ελένη Γουρζή δραστηριοποιείται στο τραγούδι από το 2005, με παρουσία στο έντεχνο και λαϊκό ρεπερτόριο. Απόφοιτη της Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακολούθησε παράλληλα τον δρόμο της μουσικής.

Στις προηγούμενες κυκλοφορίες της περιλαμβάνονται τα «Πέρασε καιρός» και «Καρτέρι», σε στίχους και μουσική της Έλενας Ζανταρίδου, καθώς και το «Τα χρόνια μας τα χάρτινα», σε στίχους Σάκη Σέγκου και μουσική Σπύρου Γλένη. Οι «Ατέλειες» συνεχίζουν έτσι και τη δισκογραφική της συνεργασία με τον συνθέτη.