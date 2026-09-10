Το «Η Μουσική Είναι Γυναίκα 2» επιστρέφει στον Μικρό Κεραμεικό για δεύτερη χρονιά, με μια σειρά συναυλιών αφιερωμένη στη γυναικεία δημιουργία και ερμηνεία. Τραγουδίστριες, δημιουργοί και διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις συναντιούνται στη σκηνή του χώρου, σε ένα πρόγραμμα που κινείται από το έντεχνο και το παραδοσιακό τραγούδι έως πιο σύγχρονα και πειραματικά ακούσματα.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Concerto Cafe Artistic και έχει ως στόχο να αναδείξει τη γυναικεία παρουσία στη μουσική, τόσο μέσα από τη σύνθεση και την ερμηνεία όσο και μέσα από διαφορετικές μορφές έκφρασης. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, η φετινή σειρά εκδηλώσεων εκτείνεται έως τις 11 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα που έχει δημοσιοποιηθεί και επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής φτάνει έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 – Νάσια Σωτήρχου, «Για τη Λίνα: Η ψυχή των στίχων» – 21:00

Προπώληση: Ticketmaster

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 – Γωγώ Φάκου – Θεοδωράκη με special guest την Ελένη Ροδά, «Ας ερχόσουν… σαν άλλοτε» – 21:00

Προπώληση: TicketServices

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 – Amanda Lace – 21:15

Προπώληση: TicketServices

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 – Lena Lou – 21:15

Προπώληση: Ticketmaster

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 – Γεωργία Αγγέλου, «Χωρίς Ενοχές» – 21:15

Προπώληση: Ticketmaster

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 – Cyka de la Blyat – 21:15

Προπώληση: Ticketmaster

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 – Ελένη Γουρζή – 21:15

Προπώληση: Ticketmaster

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 – «Chansons d’Amour et de Rêve» – 21:15

Προπώληση: Ticketmaster

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 – Κωνσταντίνα Πάλλα, «Η Προίκα μου» – 21:15

Προπώληση: TicketServices

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 – Ειρήνη Τουμπάκη – Μάριος Στρόφαλης, «Με της οθόνης τραγούδια, ταξίδι στο χρόνο» – 21:15

Προπώληση: TicketServices

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 – «Τάνγκο, Φουρώ και Χειραφέτηση» – 21:15

Μικρός Κεραμεικός

Ευμολπιδών 13, Αθήνα