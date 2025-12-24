Η Lena Lou (Lena Stamelou) μας χαρίζει το νέο της Christmas Project της “Santa, Cross Me Off Your List” που αναδεικνύει τη μαγεία των εορτών…

Η καλλιτέχνιδα που έχει αφήσει το δικό της στίγμα στη μουσική και στο θέατρο, επιστρέφει με μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη κυκλοφορία, που αναβιώνει την αισθητική του Cabaret, γεμάτη από ατμόσφαιρα και συναισθήματα. Πρόκειται για ένα μοντέρνο και φωτεινό single, ειδικά φτιαγμένο για την εορταστική περίοδο και που αποτελεί το ιδανικό εισιτήριο για να μας ταξιδέψει στον κόσμος της χριστουγεννιάτικης σφαίρας!

Με έναν εκρηκτικό συνδυασμό Jazz αισθητικής, Old Hollywood επιρροών και γιορτινού χαρακτήρα, το νέο single της αγαπητής Performance Artist αναβιώνει την αρχοντιά μιας άλλης εποχής, μέσα από την σύγχρονη παραγωγή του Σπύρου Παζιώτη και την ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Το “Santa, Cross Me Off Your List” αποτυπώνει όλο το γιορτινό πνεύμα την προσμονή, τη χαρά και τη ζεστασιά των Χριστουγέννων και αποτελεί το ιδανικό Soundtrack για τις φετινές γιορτές…

Μια ολοκαίνουργια κυκλοφορία από την Lena Lou που «ξεχειλίζει» Χριστούγεννα από το πρώτο άκουσμα, γεμίζοντας τη φετινή εορταστική περίοδο με φως, μουσική και ζεστασιά!