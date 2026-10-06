Η Γεωργία Νταγάκη, η καλλιτέχνις που γεφύρωσε την κρητική μουσική παράδοση με τον σύγχρονο world και folk ήχο, δίνει μια μοναδική, site-specific παράσταση στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο Σύνταγμα. Στο πλαίσιο της επετειακής της περιοδείας «Από την Κρήτη ώς το Άπειρο», που σηματοδοτεί 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, παρουσιάζει ένα μυσταγωγικό πρόγραμμα, γεμάτο συναίσθημα και ένταση.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περιοδείας της στο εξωτερικό και τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, η Γεωργία Νταγάκη επιλέγει την ιδιαίτερη ακουστική και τη νεογοτθική ατμόσφαιρα του ιστορικού ναού της οδού Φιλελλήνων, για να προσφέρει στο κοινό μια σπάνια μουσική εμπειρία. Η κρητική λύρα γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, ενώνοντας τις αυθεντικές ρίζες με σύγχρονες, ανατρεπτικές ενορχηστρώσεις.

Μαζί της επί σκηνής

Πάνος Γεωργόπουλος, κιθάρα

Ορέστης Μπενέκας, πλήκτρα

Γιάννης Παπανικολάου, κρουστά

Ήχος: Γρηγόρης Μάγος

Παραγωγή: Μελωδικό Καράβι

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026

στις 21:00

Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

Φιλελλήνων 27, Σύνταγμα

Εισιτήρια

Προπώληση: 20 €

Ταμείο: 23 €

Προπώληση: ticketservices.gr, τηλ. 210 7234567