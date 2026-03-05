Η Γεωργία Νταγάκη, μία από τις πιο ξεχωριστές και ανήσυχες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, παρουσιάζει στο Κύτταρο Live Club την παράσταση «Από την Κρήτη ως το Άπειρο», ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαζί της, στη σκηνή του Κυττάρου, αγαπημένοι καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί της δισκογραφικά και σημάδεψαν αυτή την πορεία. Οι Νίκος Ζούδιαρης, Κύριος Κ, Αντώνης Μιτζέλος, Ορέστης Ντάντος, Μάνος Πυροβολάκης και Νίκος Στρατάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για μια συνάντηση που δεν είναι απλώς συναυλία, αλλά μια ζωντανή επιστροφή στις στιγμές που τους ένωσαν.

Μετά από την επιτυχημένη περιοδεία της στην Αγγλία, που σηματοδότησε την έναρξη του εορτασμού των 20 χρόνων της πορείας της, καθώς και έπειτα από την επιτυχημένη της εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η Γεωργία Νταγάκη επιστρέφει στην Αθήνα για να γιορτάσει τα 20 χρόνια δισκογραφικής πορείας της, με μια ξεχωριστή συναυλία στο Κύτταρο.

Μουσικός, ερμηνεύτρια και δημιουργός με έντονη διεθνή δραστηριότητα, η Γεωργία Νταγάκη έχει ταυτιστεί όσο λίγοι καλλιτέχνες με την κρητική λύρα, όχι ως σύμβολο παράδοσης, αλλά ως ζωντανό, σύγχρονο όργανο που συνομιλεί με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, το rock, την pop, την techno και τις avant-garde επιρροές.

Η καλλιτεχνική της διαδρομή χαρακτηρίζεται από συνεχή κίνηση και τόλμη. Από τις πρώτες της σπουδές στο πιάνο, το τραγούδι και τη θεωρία μουσικής, μέχρι τις σημαντικές συνεργασίες της με κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, αλλά και τη δυναμική της παρουσία στο εξωτερικό, διαμορφώνει έναν ήχο απολύτως προσωπικό και αναγνωρίσιμο.

Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία της περιλαμβάνουν:

• τη διεθνή κυκλοφορία προσωπικών δίσκων από τις γερμανικές εταιρείες Network Medien και Monopol Records

• τη συμμετοχή της στα World Music Charts της Ευρώπης, με το album «Φόβος / Phobie»

• τις συνεργασίες και περιοδείες με καλλιτέχνες όπως ο Eric Burdon (The Animals), οι Violent Femmes και ο Goran Bregovic

• την πρόσφατη επιτυχία του EP «Short Distance», όπου το κομμάτι «Matala» ξεπέρασε το 1.000.000 views σε TikTok και Instagram

Η παράσταση «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» δεν αποτελεί απλώς μια αναδρομή. Είναι μια ζωντανή αφήγηση ταυτότητας, όπου τραγούδια από όλη τη δισκογραφία της, αγαπημένες συνθέσεις και επιλεγμένες διασκευές συνυπάρχουν οργανικά.

Όπως η ίδια σημειώνει:

«Τραγουδώ και παίζω ό,τι με ανατριχιάζει. Αυτή η παράσταση είναι ο τρόπος μου να ενώσω όσα με καθόρισαν και όσα με κινούν σήμερα, χωρίς περιορισμούς.»

Σε μια περίοδο καλλιτεχνικής ωριμότητας και εσωτερικής καθαρότητας, ανεβαίνει στη σκηνή του Κυττάρου για να παρουσιάσει μια ζωντανή εμπειρία, όπου η παράδοση συναντά το παρόν και ανοίγεται προς το μέλλον.

Πάνος Γεωργόπουλος – κιθάρα

Απόστολος Καρποντίνης – λαούτο

Περικλής Κατσώτης – νταούλι

Χαράλαμπος Κουρτάρας – μπάσο

Ορέστης Μπενέκας – πλήκτρα

Γιάννης Παπανικολάου – τύμπανα

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

Kyttaro Live Club

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Τηλ. 210 8224134

Εισιτήριο:

13€ (προπώληση)

15€ (ταμείο)

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο (μπαρ)

Προπώληση: more.com