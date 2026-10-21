Η «Jane», το έργο της Κατερίνας Μαυρογεώργη με αφορμή την «Τζέιν Έυρ» της Σαρλότ Μπροντέ, ανοίγει έναν νέο κύκλο παραστάσεων με νέα διανομή και σε νέο θεατρικό χώρο, με την Κατερίνα Μαυρογεώργη να υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία.

Η παράσταση επιστρέφει στην ιστορία της Σαρλότ Μπροντέ, εξερευνώντας το μυθιστόρημα αλλά και την πορεία της ίδιας της συγγραφέα ως γυναίκας στη βικτοριανή εποχή. Μέσα από μια σύγχρονη θεατρική γλώσσα, το έργο φωτίζει ζητήματα ταυτότητας, ελευθερίας, επιθυμίας και δημιουργικότητας.

Η γραφή της Κατερίνας Μαυρογεώργη έχει τιμηθεί με το βραβείο Ελευθερία Σαπουντζή, ενώ για το «Jane» έχει λάβει και βραβείο σκηνοθεσίας από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου & Παραστατικών Τεχνών. Στη δραματουργία συμβάλλει η Μαρία Φιλίνη.

Υπόθεση

Έχετε ακουστά την Τζέιν Έυρ;

Ναι, μάλλον ναι. Είναι μια γνωστή ηρωίδα ενός γνωστού μυθιστορήματος μιας γνωστής βικτωριανής συγγραφέως. Ή κάτι τέτοιο. Ή μήπως είναι ταινία; Ή σειρά στο BBC; Ή μήπως ένα παλιό κλασικό εικονογραφημένο;

Η Τζέιν είναι όλα αυτά και πολλά παραπάνω. Η συγγραφέας, Σαρλότ Μπροντέ, συνέλαβε και έγραψε κρυφά την «Τζέιν Έυρ» ενώ δούλευε ως γκουβερνάντα. Το έργο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1847, με ανδρικό ψευδώνυμο, και αφηγείται με βιωματικό τρόπο τη ζωή ενός μικρού ορφανού κοριτσιού.

Η Τζέιν είναι ένα παράξενα δυνατό πλάσμα. Μεγαλωμένη χωρίς αγάπη από τη σκληρή θεία της, κλείνεται τελικά σε ένα οικοτροφείο όπου θα βιώσει περαιτέρω φρίκη. Ως ενήλικη απόφοιτος του σχολείου βρίσκει μια θέση γκουβερνάντας στον Πύργο του Θόρνφιλντ.

Ακολουθεί ένας μοιραίος, ρομαντικός έρωτας με τον εργοδότη της, τον κύριο Ρότσεστερ. Όμως τον Πύργο στοιχειώνει μια γυναικεία φωνή που κάθε τόσο σπέρνει φωτιές, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Σε μια κρίσιμη στιγμή το μυστικό της απόκοσμης αυτής ύπαρξης αποκαλύπτεται. Ο κόσμος που γνώριζε ως τότε η Τζέιν καταρρέει και η ίδια καλείται να πάρει μια δύσκολη απόφαση.

Στην παράσταση «Jane», η δημιουργική ομάδα αφηγείται τη βικτοριανή αυτή ιστορία υπό ένα διαφορετικό πρίσμα: Γιατί είναι σχεδόν θαύμα που το βιβλίο της Σαρλότ Μπροντέ έζησε τελικά ως τις μέρες μας; Πώς μια αιχμάλωτη δύναμη μετατρέπεται σε ρουφήχτρα; Πώς ένα άγνωστο μυστικό μεταμορφώνεται ξαφνικά σε πρωταγωνιστή; Ποια είναι η μοίρα του άντρα και γιατί είναι ό,τι χειρότερο εφευρέθηκε ποτέ; Και τέλος, γιατί επιβιβάστηκε και η PJ Harvey σε αυτήν την παράσταση;

Σκηνοθετικό σημείωμα

Αγαπητές μας Σάρλοτ και Τζέιν, Τζέιν και Σάρλοτ,

Συγχωρέστε μας το θάρρος να απευθυνθούμε και στις δυο σας ταυτόχρονα σε κοινή επιστολή. Ο λόγος που ωθεί την πένα μας δεν είναι παρά ο ενθουσιασμός. Τόσες πολλές απορίες φουσκώνουν τις καρδιές μας. Πώς γίνεται, Τζέιν Έυρ, να ήσουν τόσο ελάχιστη και παντοδύναμη ταυτόχρονα; Σάρλοτ, μήπως η ηρωίδα σου η Τζέιν είναι μια προσευχή; Μήπως είναι στ’ αλήθεια η πανοπλία σου; Σάρλοτ, πώς είναι να κρύβεις την ταυτότητά σου για να καταφέρεις να εκδώσεις το έργο σου, το έργο που σου καίει τα μάτια κάθε βράδυ;

Δεν μπορούμε παρά να παραθέσουμε εδώ μερικά από τα επίθετα που σε κοσμούν, Τζέιν, στο βιβλίο, ήδη κι από τις πρώτες σελίδες του: «Έξαλλη, ανυπάκουη, κακιά, εκτός εαυτού, λυσσασμένη, μανιακή, αρουραίος, ύπουλο πλάσμα, αφηνιασμένη». Τζέιν, μας συναρπάζεις. Αφουγκραζόμαστε μια ισχυρή αντίφαση μέσα στην καλοσχηματισμένη ηρωίδα με το λεπτό ανάστημα και το αυστηρό βικτοριανό μπονέ. Σάρλοτ, μας γοητεύεις. Έχουμε την αίσθηση όταν σε διαβάζουμε ότι κοιτάμε την αντανάκλασή μας μέσα σε ένα βαθύ πηγάδι.

Μπαίνουμε στον κόσμο σας, Σάρλοτ και Τζέιν, Τζέιν και Σάρλοτ, με τη χαρά που επισκέπτεται κάποιος ένα στοιχειωμένο πύργο. Ελπίζουμε να συναντήσουμε όλα τα φαντάσματά του. Ειδικά την κλειδωμένη κυρία που γελάει δαιμονισμένα και σκίζει τη νύχτα στα δύο… Την Μπέρθα. Φοβόμαστε λίγο, αλλά ελπίζουμε να νικήσει η επιθυμία μας να την πλησιάσουμε.

Με συγκίνηση στην καρδιά και ταραχή στο νου,

Ο θίασος για το έργο «Jane», από τη μικρή μεσογειακή Αθήνα

Σκηνοθεσία / Κείμενο: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Σύμβουλος δραματουργίας: Μαρία Φιλίνη

Σκηνογραφία / Ενδυματολογία: Άρτεμις Φλέσσα

Σχεδιασμός φωτισμών: Βάσια Ατταριάν / Σεραφείμ Ράδης

Μουσική: Δημήτρης Τάσαινας

Βοηθός σκηνοθέτιδας: Μαριτίνα Κουτσοχιώνη

Β’ βοηθός σκηνοθέτιδας: Μαρία Μακρή

Φωτογραφίες: Αναστασία Γιαννάκη

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Social Media: Social Wave

Παίζουν: Βίκυ Κυριακουλάκου, Βασίλης Σαφός, Νάνσυ Σιδέρη

Μια παραγωγή της θεατρικής ομάδας INKAL.

Παραστάσεις: 23 Οκτωβρίου – 13 Δεκεμβρίου 2026

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 19:30

Rabbithole

Γερμανικού 20, Μεταξουργείο

Τηλ.: 210 5249903

Τιμές εισιτηρίων:

17€ γενική είσοδος

14€ φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ

12€ ομαδικό (10 άτομα και άνω)

Προπώληση: more.com