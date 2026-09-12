Η «Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει στο Θέατρο Κάππα, μετά την επιτυχία των προηγούμενων κύκλων και την καλοκαιρινή περιοδεία της, για να ξαναβάλει στο στόχαστρο την πολιτική επικοινωνία, την εθνική ρητορική και την ελληνική ικανότητα να μετατρέπει ακόμη και ένα ιστορικό γεγονός σε …προεκλογικό υπερθέαμα.

Στην κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, η χαμένη έκτη Καρυάτιδα επιστρέφει επιτέλους στην Ελλάδα και η χώρα μπαίνει αμέσως σε κατάσταση εθνικού συναγερμού. Κάμερες, δηλώσεις, πολιτικοί μηχανισμοί και επικοινωνιακά σχέδια τίθενται σε λειτουργία, καθώς ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός μετατρέπεται σε πολύτιμο πολιτικό εργαλείο.

Η σάτιρα παρακολουθεί αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στο σύμβολο και στη χρήση του, φωτίζοντας με χιούμορ την απόσταση ανάμεσα στην εικόνα και στην ουσία. Η Κατερίνα Μαυρογεώργη υπογράφει τη σκηνοθεσία, δίνοντας γρήγορο ρυθμό και έντονη σκηνική ενέργεια στην πολιτική και κοινωνική φαρσοκωμωδία.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Σταμάτης Φακορέλης και Μαρία Φιλίνη.

Πρεμιέρα: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026

Μέρες & ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη και Κυριακή στις 20:00

Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 18:00 και 21:00

Θέατρο Κάππα

Κυψέλης 2, Κυψέλη

Τιμές εισιτηρίων: 23€ και 25€

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