Η Καίτη Γαρμπή παρουσιάζει το νέο album «Γένους Θηλυκού», ένα ιδιαίτερο δισκογραφικό project μέσα από το οποίο ερμηνεύει δέκα τραγούδια που έγραψε ο Φοίβος και έγιναν γνωστά με ανδρικές φωνές.

Η νέα κυκλοφορία δεν στηρίζεται απλώς στην επαναφορά γνωστών επιτυχιών. Η βασική της ιδέα βρίσκεται στην αλλαγή της ερμηνευτικής οπτικής: τραγούδια συνδεδεμένα επί χρόνια με σημαντικούς άνδρες τραγουδιστές περνούν τώρα στη φωνή της Καίτης Γαρμπή, αποκτώντας διαφορετικό χρώμα και συναισθηματικό βάρος.

Παράλληλα, το album φέρνει ξανά στο προσκήνιο μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες της σύγχρονης ελληνικής δισκογραφίας. Η Καίτη Γαρμπή και ο Φοίβος έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες, διαμορφώνοντας σε σημαντικό βαθμό τον ελληνικό pop και λαϊκό ήχο από τη δεκαετία του ’90 και μετά.

Από τον Άγγελο Διονυσίου και τον Γιάννη Πάριο έως τον Βασίλη Καρρά

Το «Γένους Θηλυκού» συγκεντρώνει τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της δημιουργικής πορείας του Φοίβου.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το «Υποσυνείδητο», που είχε κυκλοφορήσει το 1999 με τη φωνή του Άγγελου Διονυσίου, αλλά και η «Πορσελάνη», την οποία είχε πρωτοερμηνεύσει ο Δημήτρης Κόκοτας στο album «Αχαριστία» του 1997.

Από τον δίσκο «Τύψεις» του Γιάννη Πάριου, επίσης του 1997, η Καίτη Γαρμπή επιλέγει τρία τραγούδια: το «Θλιβερό Τοπίο», το «Διπλό Κρεβάτι» και τη «Σκουριά». Στο «Διπλό Κρεβάτι» η μουσική ανήκει στον Φοίβο, ενώ οι στίχοι είναι του Γιάννη Πάριου.

Στο album περιλαμβάνονται ακόμη το «Κερνάω», που γνωρίσαμε το 2005 από τον Θάνο Πετρέλη, και η «Τυπική Διαδικασία», μία από τις χαρακτηριστικές επιτυχίες του Πασχάλη Τερζή από το 1996.

Η «Ανεμώνα» και το «Κι Αν Σ’ Αγαπώ» προέρχονται από τη δισκογραφία του Δημήτρη Κόκοτα, ενώ το «Τι Αισθάνεσαι» είχε πρωτοκυκλοφορήσει με τη φωνή του Βασίλη Καρρά στο album «Επιστρέφω» του 1999.

Το ενδιαφέρον του project βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη μετατόπιση. Οι ιστορίες των τραγουδιών παραμένουν οικείες, όμως η γυναικεία ερμηνεία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο φτάνουν σήμερα στον ακροατή. Η Καίτη Γαρμπή δεν αντιμετωπίζει το υλικό ως μια απλή συλλογή διασκευών, αλλά το περνά μέσα από τη δική της ερμηνευτική ταυτότητα.

Τα δέκα τραγούδια του album

Το tracklist του «Γένους Θηλυκού» είναι το εξής:

Υποσυνείδητο Πορσελάνη Θλιβερό Τοπίο Διπλό Κρεβάτι Κερνάω Τυπική Διαδικασία Ανεμώνα Σκουριά Κι Αν Σ’ Αγαπώ Τι Αισθάνεσαι

Μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική πρόταση

Και τα δέκα τραγούδια συνοδεύονται από ξεχωριστά videos στο YouTube, τα οποία ακολουθούν κοινή αισθητική γραμμή και λειτουργούν ως διαφορετικά κεφάλαια της ίδιας δημιουργίας.

Το «Γένους Θηλυκού» κυκλοφορεί από την Panik Platinum και είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες. Το album αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα και σε βινύλιο.