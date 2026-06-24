Η Φαίη Θεοχάρη παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Αντισυμβατική Σχέση», συνεχίζοντας τη δισκογραφική της συνεργασία με τον Φοίβο.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Panik Platinum και φέρει την υπογραφή του Φοίβου στη μουσική και στους στίχους. Ρυθμικό, εξωστρεφές και με έντονη διάθεση φλερτ, το «Αντισυμβατική Σχέση» κινείται στο γνώριμο ύφος των τραγουδιών που χτίζονται πάνω σε άμεσο ρεφρέν, καθαρή pop λαϊκή ενέργεια και μια ιστορία που θέλει να μείνει εύκολα στο αυτί.

Η Φαίη Θεοχάρη δίνει στο κομμάτι το δικό της ταπεραμέντο, ερμηνεύοντας μια σχέση που δεν ακολουθεί κανόνες και δεν ζητά απαραίτητα την έγκριση των άλλων. Το τραγούδι πατά πάνω στην ιδέα μιας έλξης που λειτουργεί έξω από τα συνηθισμένα, με τη διάθεση να είναι περισσότερο παιχνιδιάρικη και απενοχοποιημένη παρά δραματική.

Το music video, σε σκηνοθεσία Άλεξ Κωνσταντινίδη, ακολουθεί τη feel good πλευρά του τραγουδιού, με εικόνες ξεγνοιασιάς, φλερτ και στιγμές από το στούντιο, όπου η Φαίη Θεοχάρη συναντά τον Φοίβο στη δημιουργική διαδικασία.

Με την «Αντισυμβατική Σχέση», η Φαίη Θεοχάρη προσθέτει ακόμη ένα ρυθμικό single στο ρεπερτόριό της, δείχνοντας πως συνεχίζει να κινείται με αυτοπεποίθηση σε έναν ήχο άμεσο, φωτεινό και προσανατολισμένο στη σκηνή.