Οι MamaSingsFire ανεβαίνουν στη σκηνή του ΚΛΑΚΑΖ, παρουσιάζοντας ένα rock ’n’ roll set που θα περιλαμβάνει και την πρώτη ζωντανή γεύση από το επερχόμενο album τους «Raising Hell».

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μαζί με τον Spy Das στις κιθάρες, τον Herc Booze στο μπάσο, την Penny S στα πλήκτρα και τον Tolis Toleas στα τύμπανα συνθέτουν τη σημερινή μορφή των MamaSingsFire.

Το πρόγραμμα της βραδιάς θα κινηθεί από τους Led Zeppelin και τους Black Sabbath μέχρι τους Metallica, τους AC/DC και τους Slipknot, συνδυάζοντας διασκευές με νέο υλικό της μπάντας.

Ανάμεσα στα κομμάτια που θα παρουσιαστούν βρίσκεται και η διασκευή τους στο «Unforgiven II», η οποία, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ξεχώρισε στον διαγωνισμό #GetTheReloadOut και πήρε το πράσινο φως από τους Metallica ώστε να συμπεριληφθεί στο πρώτο ολοκληρωμένο album των MamaSingsFire, «Raising Hell».

Στο ΚΛΑΚΑΖ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά live και τα καινούργια τραγούδια του album πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

MamaSingsFire:

Πηνελόπη Αναστασοπούλου — φωνή

Spy Das — κιθάρες

Herc Booze — μπάσο

Penny S — πλήκτρα

Tolis Toleas — τύμπανα

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

Doors open: 21:00

ΚΛΑΚΑΖ

Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, Αθήνα

Εισιτήριο: 10€

Προπώληση: more.com