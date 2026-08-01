Μια συμμετοχή σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό διασκευών εξελίχθηκε σε επίσημη δισκογραφική κυκλοφορία! Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και οι MamaSingsFire παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή στο «The Unforgiven II» των Metallica, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τη Minos EMI.

Η διασκευή είχε ήδη αρχίσει να συζητιέται αρκετές εβδομάδες νωρίτερα, όταν υποβλήθηκε στον διαγωνισμό #GetTheReLoadOut και κατάφερε να αποσπάσει την προσοχή των ίδιων των Metallica. Ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από διαφορετικές χώρες, το συγκρότημα την επέλεξε για μία από τις επίσημες τιμητικές μνείες του διαγωνισμού.

Η διασκευή που ξεχώρισαν οι Metallica

Το #GetTheReLoadOut διοργανώθηκε με αφορμή τη νέα remastered έκδοση του «ReLoad» και κάλεσε μουσικούς, τραγουδιστές και performers να παρουσιάσουν τη δική τους προσέγγιση στα τραγούδια του άλμπουμ. Εκτός από τις παραδοσιακές μουσικές διασκευές, οι Metallica είχαν δημιουργήσει και ξεχωριστή κατηγορία για εικαστικές ή περισσότερο πειραματικές συμμετοχές.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου δημοσίευσε τη δική της εκτέλεση στις 27 Ιουνίου. Λίγες ημέρες αργότερα, οι Metallica την παρουσίασαν μέσα από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram, συνοδεύοντας το βίντεο με την ένδειξη «Honorable Mention»! Η αναγνώριση αυτή άνοιξε τον δρόμο για την κανονική κυκλοφορία του τραγουδιού, το οποίο εμφανίζεται στις υπηρεσίες streaming με τα ονόματα MamaSingsFire και Penelope Anastasopoulou.

Οι MamaSingsFire πίσω από την ηχογράφηση

Η παρουσία της Πηνελόπης Αναστασοπούλου στη rock μουσική δεν αποτελεί μια πρόσκαιρη παράλληλη δραστηριότητα. Εδώ και χρόνια βρίσκεται στα φωνητικά των MamaSingsFire, ενός σχήματος που έχει στηρίξει το πρόγραμμά του σε τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της rock και της metal σκηνής, από τους Led Zeppelin και τον Jimi Hendrix μέχρι τους Iron Maiden, τους System of a Down και τους Metallica.

Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση συμμετέχουν ο Spy Das στην κιθάρα και ο Herc Booze στο μπάσο. Ο Φώτης Μπενάρδος ανέλαβε τα τύμπανα, καθώς και την ηχογράφηση, τη μίξη και το mastering, ολοκληρώνοντας την παραγωγή μέσα σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε η διασκευή να προλάβει την προθεσμία του διαγωνισμού.

Η επιλογή του «The Unforgiven II» δεν ήταν τυχαία. Η Αναστασοπούλου έχει αναφέρει ότι διατηρεί εδώ και χρόνια βαθιά προσωπική σχέση με το τραγούδι και ότι η συγκεκριμένη περίοδος την έκανε να το αισθανθεί ακόμη πιο κοντά της. Το αποτέλεσμα δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως ένα cover για τα social media, αλλά ως ολοκληρωμένη δουλειά της μπάντας, η οποία πλέον αποκτά αυτόνομη θέση στη δισκογραφία της.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια του «ReLoad»

Το πρωτότυπο «The Unforgiven II» περιλαμβάνεται στο «ReLoad», το έβδομο studio άλμπουμ των Metallica, το οποίο κυκλοφόρησε στις 18 Νοεμβρίου 1997. Αποτελεί το δεύτερο μέρος της άτυπης τριλογίας «The Unforgiven», που είχε ξεκινήσει το 1991 και ολοκληρώθηκε το 2008 με το «The Unforgiven III».

Η νέα έκδοση του «ReLoad» έφερε ξανά στο προσκήνιο τραγούδια όπως τα «Fuel», «The Memory Remains» και «The Unforgiven II», μαζί με demos, διαφορετικές μίξεις και ανέκδοτες ηχογραφήσεις από την εποχή της δημιουργίας του άλμπουμ. Ο διαγωνισμός διασκευών αποτέλεσε έναν τρόπο να συνδεθεί αυτή η αρχειακή επιστροφή με μουσικούς και φίλους του συγκροτήματος από όλο τον κόσμο.

Για την Πηνελόπη Αναστασοπούλου και τους MamaSingsFire, πάντως, η ιστορία δεν σταμάτησε στην τιμητική μνεία. Το «The Unforgiven II» έγινε η πρώτη επίσημη κυκλοφορία της με τη Minos EMI, μετατρέποντας μια συμμετοχή που δημιουργήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά βήματα της μέχρι σήμερα.