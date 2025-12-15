Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η ιστορία των Metallica και των Megadeth δεν ξεκινά ως κόντρα. Ξεκινά ως φιλία, ως κοινό όνειρο, ως μια μπάντα που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε γκαράζ, μπύρες και ενισχυτές. Και ακριβώς γι’ αυτό εξελίσσεται σε μία από τις πιο έντονες και ανθρώπινες αντιπαλότητες που γνώρισε ποτέ η heavy metal σκηνή.

Γιατί εδώ δεν μιλάμε για δύο συγκροτήματα που απλώς ανταγωνίστηκαν. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που διώχτηκε και αποφάσισε να χτίσει ολόκληρη την καριέρα του πάνω στην απόφαση να αποδείξει ότι άξιζε περισσότερα!

Η γέννηση και η εκδίωξη

Στις αρχές των ’80s, οι Metallica ήταν ακόμα μια νεανική μπάντα από το Λος Άντζελες, με τεράστια όρεξη αλλά ελάχιστη πειθαρχία. Ο Dave Mustaine ήταν εκεί από την αρχή. Γρήγορος, επιθετικός, με τεχνική που ξεπερνούσε κατά πολύ τα δεδομένα της εποχής. Τα πρώτα riffs, οι πρώτες ιδέες, μεγάλο μέρος του DNA των πρώιμων Metallica έφερε τη σφραγίδα του.

Ο Dave Mustaine δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει επίσημα τραγούδια με τους Metallica σε άλμπουμ, αλλά συνέβαλε στη σύνθεση αρκετών κομματιών της πρώιμης περιόδου, τα οποία αργότερα έγιναν κλασικά / επιτυχίες της μπάντας.

Όπως το κάτωθι:

Όμως ο Mustaine επέδειξε αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, στρεφόμενος στο αλκοόλ, σε καβγάδες και σε οργή προς πάσα κατεύθυνση! Οι James Hetfield και Lars Ulrich πήραν την απόφαση που θα άλλαζε τα πάντα. Τον έδιωξαν από τη μπάντα και μάλιστα με τον πιο σκληρό τρόπο: τον έβαλαν σε λεωφορείο και τον έστειλαν πίσω, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς δεύτερη ευκαιρία.

Εκείνη η διαδρομή δεν ήταν απλώς ένα ταξίδι επιστροφής. Ήταν …η γέννηση των Megadeth!

Η εκδίκηση γίνεται μπάντα

Ο Mustaine δεν έκλαψε. Θύμωσε. Και ο θυμός έγινε κίνητρο.

Οι Megadeth σχηματίστηκαν με έναν και μόνο στόχο: να είναι πιο γρήγοροι, πιο τεχνικοί, πιο ακραίοι από τους Metallica. Εκεί που οι Metallica άρχισαν να συνδυάζουν δύναμη και groove, οι Megadeth πήγαν στα άκρα της ακρίβειας, της ταχύτητας, της πολιτικής θεματολογίας.

Η κόντρα ήταν πια υπόγεια και διαρκής. Ο Mustaine έβλεπε τους Metallica να ανεβαίνουν και να χρησιμοποιούν riffs που εκείνος είχε γράψει ή συνδιαμορφώσει. Οι Metallica, από την άλλη, προχωρούσαν μπροστά, αποφεύγοντας δημόσια να του δώσουν βήμα.

Η δεκαετία του ’80 τους βρίσκει και τους δύο στην κορυφή του thrash, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία. Οι Metallica γίνονται σταδιακά το μεγαλύτερο metal συγκρότημα στον κόσμο. Οι Megadeth γίνονται η μπάντα των “μυημένων”, των μουσικών, των ακροατών που ζητούν ακρίβεια και ένταση.

Δηλώσεις, ειρωνεία και σιωπή

Για χρόνια, ο Mustaine δεν έκρυβε τίποτα. Σε συνεντεύξεις μιλούσε για προδοσία, για αχαριστία, για το ότι “χωρίς εμένα δεν θα ήταν αυτοί που είναι”. Οι Metallica, αντίθετα, διάλεξαν τη σιωπή ή την ειρωνική απόσταση.

Αυτό το ανισοζύγιο έκανε την κόντρα ακόμα πιο έντονη. Ο ένας μιλούσε με πάθος, ο άλλος με επιτυχία. Και όσο οι Metallica γίνονταν παγκόσμιο φαινόμενο, τόσο οι Megadeth δυνάμωναν τη φήμη τους ως το “άλλο μεγάλο στρατόπεδο”.

Όταν οι δρόμοι ξανασυναντήθηκαν

Ο χρόνος, όπως πάντα, έκανε τη δουλειά του. Οι πληγές δεν έκλεισαν τελείως, αλλά άρχισαν να μην αιμορραγούν. Στις αρχές των 2000s, οι δύο πλευρές άρχισαν να μιλούν πιο ανθρώπινα. Ο Mustaine παραδέχτηκε ότι οι Metallica έκαναν σωστές επιλογές. Ο Hetfield και ο Ulrich αναγνώρισαν δημόσια τη συμβολή του στην πρώιμη φάση της μπάντας.

Η συμμετοχή τους στο ίδιο σχήμα περιοδειών, οι κοινές εμφανίσεις, οι χειραψίες στη σκηνή δεν έσβησαν το παρελθόν, αλλά το έβαλαν στη θέση του.

Δεν έγιναν φίλοι. Έγιναν όμως άνθρωποι που κουβαλούν την ίδια ιστορία χωρίς να χρειάζεται πια να την ξαναζούν.

Δύο δρόμοι, ίδιος πυρήνας

Σήμερα, η σύγκριση Metallica vs Megadeth δεν έχει νικητή.

Οι Metallica έγιναν σύμβολο, γεφύρωσαν το metal με τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι Megadeth κράτησαν την τεχνική, την πολιτική αιχμή, την αίσθηση ότι το metal δεν χρειάζεται να μαλακώσει για να επιβιώσει.

Και στο κέντρο αυτής της ιστορίας στέκεται ένας άνθρωπος που έμαθε με τον πιο σκληρό τρόπο τι σημαίνει απόρριψη και την έκανε καριέρα.

Η κόντρα τους δεν είναι μύθος. Είναι υπενθύμιση ότι στη μουσική, όπως και στη ζωή, μερικές φορές το μεγαλύτερο κίνητρο δεν είναι το όνειρο. Είναι απλά η δίψα να αντιμετωπίσεις αυτούς που σε υποτίμησαν!