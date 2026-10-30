Η Nalyssa Green γιορτάζει τα δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του «Κοκτέιλ», του πρώτου ελληνόφωνου τραγουδιού της δισκογραφίας της, με μια νέα επετειακή εκδοχή του και δύο συναυλίες στο ΚΛΑΚΑΖ.

Το «Κοκτέιλ» αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο στη διαδρομή της Nalyssa Green, καθώς ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο στράφηκε δισκογραφικά στον ελληνικό στίχο. Δέκα χρόνια αργότερα, επιστρέφει στο κομμάτι μέσα από μια νέα εκδοχή, ενώ οι δύο βραδιές στο ΚΛΑΚΑΖ λειτουργούν ως μια μικρή επετειακή γιορτή γύρω από το τραγούδι και τη μουσική της πορεία.

Η νέα εκδοχή του «Κοκτέιλ»

Για τη νέα επετειακή εκδοχή του τραγουδιού, η Nalyssa Green υπογράφει τους στίχους, τη μουσική και τα φωνητικά, ενώ την ενορχήστρωση, την παραγωγή, τα όργανα και τη μίξη αναλαμβάνει το Green was Greener στο Plankton music production studio.

Το mastering έγινε από τον Νάσο Νομικό και το artwork υπογράφει η Kakia Konstantinaki.

Στις δύο συναυλίες στο ΚΛΑΚΑΖ θα συμμετέχουν διαφορετικοί καλεσμένοι από τη νεότερη αλλά και την παλαιότερη μουσική της διαδρομή.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου:

Παναγιώτης Καλαντζόπουλος

Sophie Lies

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου:

Capétte

Σταύρος Τσαντές

Και τα δύο live θα ανοίξει η àrtemi.

Η μπάντα της Nalyssa Green:

Nalyssa Green — πλήκτρα, θέρεμιν, φωνή

Δεσποινίς Τρίχρωμη — πλήκτρα, φωνή

Κατερίνα Παπαχρήστου (Tango with Lions) — πλήκτρα, μπάσο, φωνή

Χρήστος Μπρίτο — ήχος

Πέμπτη 12 και Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

Πόρτες: 21:00

ΚΛΑΚΑΖ

Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι

Εισιτήρια:

Early Bird: 12€

Προπώληση: 14€

Ταμείο: 16€

Προπώληση: more.com

Όλοι οι χώροι του ΚΛΑΚΑΖ είναι καθολικά προσβάσιμοι.