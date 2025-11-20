Η Nalyssa Green παρουσιάζει το νέο άλμπουμ της με τίτλο «Απαλό», έναν δίσκο που, όπως λέει η ίδια: «ήρθε αυθόρμητα, αυτόματα και μαλακά και εξερευνά την ησυχία και την απαλότητα».

Στο «Απαλό», η Nalyssa επιστρέφει με έναν ήχο απέριττο και καθαρό, όπου η ευαισθησία οδηγεί τις συνθέσεις και οι λεπτές ηλεκτρονικές υφές συναντούν τις οργανικές αρμονίες. Οι ενορχηστρώσεις των 8 κομματιών αναπνέουν, αφήνοντας χώρο στους στίχους να σταθούν στο κέντρο: μικρές, τρυφερές παρατηρήσεις και εξομολογήσεις για τα πράγματα που αλλάζουν μέσα μας σχεδόν αθόρυβα.

Η ερμηνεία της, λιτή αλλά εκφραστική, κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στη γαλήνη και στην ήρεμη δύναμη, συνοδεύοντας τον ακροατή σε μια διαδρομή που μοιάζει με εκείνη των σύννεφων στον ουρανό, που αλλάζουν σχήματα αργά και ανεπαίσθητα. Το «Απαλό» είναι ένας δίσκος που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει· αντίθετα, ανοίγει έναν χώρο εσωτερικής ηρεμίας, όπου ο χρόνος επιβραδύνεται και η σιωπή αποκτά δική της μουσική, και μας καλεί να αφεθούμε μέσα του.

Κυκλοφορεί από την Inner Ear ψηφιακά στις 25 Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει και έκδοση βινυλίου στις αρχές του 2026. Το single “Από Μακριά” κυκλοφόρησε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.