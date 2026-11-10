Τι θα συνέβαινε αν ένα κράτος, βυθισμένο στην οικονομική κρίση, αποφάσιζε να πουλήσει την πολιτιστική του κληρονομιά για να σωθεί από τη χρεοκοπία; Αυτό είναι το ερώτημα από το οποίο ξεκινά ο «Πίνακας» του Ισπανού συγγραφέα Ernesto Caballero, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Θέατρο Ψυρρή, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη.

Το έργο κινείται ανάμεσα στην πολιτική σάτιρα και το θρίλερ, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν κόσμο όπου τα deep fakes, η πολιτική χειραγώγηση, τα social media και η δύναμη των influencers έχουν φτάσει να επηρεάζουν ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την Ιστορία και την τέχνη.

Όταν οι «Las Meninas» γίνονται κρατικό σχέδιο διάσωσης

Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα κοντινό μέλλον στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαλυθεί υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης και η χώρα βρίσκεται σε ακραία οικονομική πίεση. Η κυβέρνηση συνασπισμού «Εμπρός Λαέ» αποφασίζει να επιτρέψει την πώληση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ξεκινά από ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της ισπανικής ζωγραφικής, τις «Las Meninas» («Οι δεσποινίδες των τιμών») του Ντιέγο Βελάθκεθ.

Πριν ο αυθεντικός πίνακας παραδοθεί στους αγοραστές, η κυβέρνηση προσλαμβάνει μια μοναχή με εξαιρετικό ταλέντο στην αντιγραφή έργων τέχνης, ώστε να δημιουργήσει ένα απόλυτα πειστικό αντίγραφο. Το σχέδιο οργανώνεται μέσα από το Μουσείο του Πράδο, με αφορμή μια «Έκθεση Αντιγράφων».

Σύντομα όμως η αδελφή Άνχελα παύει να είναι απλώς μια ανώνυμη αντιγραφέας. Μετατρέπεται σε viral πρόσωπο, σε μια ιδιότυπη pop καλόγρια που αποκτά τεράστια δημοφιλία στα media και στα social networks. Η κοινωνία αρχίζει να ταυτίζεται περισσότερο με εκείνη παρά με τον ίδιο τον Βελάθκεθ και το αντίγραφο μοιάζει να αποκτά μεγαλύτερη αξία από το πρωτότυπο.

Τα πράγματα περιπλέκονται όταν η μοναχή αρχίζει να αποκτά δική της καλλιτεχνική φωνή και να παρεμβαίνει στον πίνακα. Από εκεί και πέρα ξεκινά μια σύγκρουση ανάμεσα στην πίστη, την τέχνη, τη ματαιοδοξία, τη χειραγώγηση και την ανάγκη μιας κοινωνίας να κατασκευάζει διαρκώς νέα είδωλα.

Ιωάννα Παππά, Γιούλη Τσαγκαράκη και Άγγελος Ανδριόπουλος στη σκηνή

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν, αλφαβητικά, ο Άγγελος Ανδριόπουλος, η Ιωάννα Παππά και η Γιούλη Τσαγκαράκη.

Τη μετάφραση υπογράφει η Μαρία Χατζηεμμανουήλ, τη δραματουργική επεξεργασία οι Παύλος Παυλίδης και Καλλιόπη Παναγιωτίδου, τη σκηνοθεσία και τη μουσική επιμέλεια ο Μιχάλης Πανάδης, τα σκηνικά και τους φωτισμούς η Ζωή Μολυβδά Φαμέλη και τα κοστούμια η Αλέγια Παπαγεωργίου.

Η διάρκεια της παράστασης είναι περίπου 90 λεπτά, χωρίς διάλειμμα.

Τετάρτη: 20:00

Πέμπτη: 21:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:00

Κυριακή: 20:00 Θέατρο Ψυρρή

Σαχτούρη 4, Ψυρρή, Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365 Τιμές εισιτηρίων: 18€ γενική είσοδος, 16€ φοιτητικό / ανέργων / ΑμεΑ στη Β’ Ζώνη Προπώληση: more.com