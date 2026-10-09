Το Θέατρο του Νέου Κόσμου επιστρέφει, στο πλαίσιο των 30 χρόνων λειτουργίας του, στο έργο «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» του Ελβετού δραματουργού Λούκας Μπαίρφους, αυτή τη φορά σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και με τη Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη στον κεντρικό ρόλο.

Η ελευθερία, η επιθυμία και τα όρια της προστασίας

Η Ντόρα ζει μέχρι τώρα υπό φαρμακευτική καταστολή, όταν οι γονείς και ο γιατρός της αποφασίζουν να διακόψουν τα ψυχοφάρμακα. Η νέα συνθήκη την φέρνει σε άμεση επαφή με την επιθυμία και τη σεξουαλικότητά της, αλλά και με μια κοινωνία που δυσκολεύεται να αποδεχθεί τη συμπεριφορά της όταν αυτή δεν υπακούει στις συμβάσεις.

Το έργο θέτει ερωτήματα γύρω από το πού τελειώνει η προστασία και πού αρχίζει η ελευθερία, ποιος έχει δικαίωμα να ορίζει τα όρια ενός άλλου ανθρώπου και πόσο ανεκτική είναι στην πράξη μια κοινωνία που θέλει να θεωρεί τον εαυτό της προοδευτικό.

Δίπλα στη Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη εμφανίζονται η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ο Μιχάλης Πανάδης, ο Κώστας Ανταλόπουλος, ο Αλέξανδρος Ζουριδάκης, η Γιάννα Σταυράκη και ο Γιώργος Στάμος.

Το έργο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Θέατρο του Νέου Κόσμου το 2005, σε μετάφραση Κοραλίας Σωτηριάδου και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η νέα παραγωγή επιστρέφει σε αυτό είκοσι και πλέον χρόνια αργότερα, στο πλαίσιο της επετείου των 30 χρόνων του θεάτρου.

Κείμενο: Λούκας Μπαίρφους

Μετάφραση: Κοραλία Σωτηριάδου

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Μουσική: Ιόλη Σιφονιού

Κίνηση: Άννα Μάγκου

Φωτισμοί: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παραστάσεις:

Από 16 Οκτωβρίου 2026

Τετάρτη και Σάββατο: 18:15

Παρασκευή: 21:00

Κυριακή: 21:15

Διάρκεια: 100 λεπτά

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική Σκηνή

Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Νέος Κόσμος

Προπώληση: more.com