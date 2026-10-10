Ο Πάνος Μαλαχιάς παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ “Περιμένοντας τον ήλιο” με έξι συνθέσεις ερμηνευμένες από τους Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γρηγόρη Κλιούμη (Υπόγεια ρεύματα), Ευτυχία Μητρίτσα και Κώστα Τριανταφυλλίδη. Την ενορχήστρωση επιμελήθηκε ο Θύμιος Παπαδόπουλος.

Το “Περιμένοντας τον ήλιο” αποτελείται από τραγούδια φτιαγμένα με ομοιογενή ήχο, με τα πνευστά και την ηλεκτρική κιθάρα σε εξέχοντα ρόλο. Στίχοι που βουτούν βαθιά και μιλούν με ειλικρίνεια για το σήμερα, την ανθρώπινη ύπαρξη, την ειρήνη, την ματαιοδοξία (“Ακρίτες”, “Τα λύτρα”, “Αλήθεια”), τις διαπροσωπικές συνθήκες (“Η μπόρα”), το μέλλον (“Έλα στα κύματα”) και την μητέρα (“Απολωλώς”).

Τους στίχους υπογράφουν οι Δημήτρης Λέντζος, Νίκος Μαλαχιάς, Χαράλαμπος Χατζηνάκης και Μάκης Ψαραδέλλης.

Έπαιξαν οι μουσικοί Άρης Κονιδάρης (πιάνο, hammond, Rhodes), Θοδωρής Μποτίνης (μπάσο), Γιάννης Δημουλάς (τύμπανα), Πάνος Μαλαχιάς (ηλεκτρική, ακουστική, κλασική κιθάρα) και Θύμιος Παπαδόπουλος (πνευστά).

Η ηχογράφηση, η μίξη και το mastering έγιναν από τον Σωτήρη Παπαδόπουλο (studio Στέντωρ).

Ο πίνακας του εξωφύλλου είναι του Χρήστου Μπαλούκου ενώ τα γραφιστικά επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Φαρμάκης. Η κινηματογράφηση και το μοντάζ των music video έγιναν από τον Γιώργο Σταγάκη. Την επιμέλεια παραγωγής υπογράφει ο Θύμιος Παπαδόπουλος με τον Πάνο Μαλαχιά.

Το “Περιμένοντας τον ήλιο” κυκλοφορεί σε CD σε επιλεγμένα δισκοπωλεία.

Tracklist

1) Ακρίτες – Γρηγόρης Κλιούμης

μουσική: Πάνος Μαλαχιάς – στίχοι: Νίκος Μαλαχιάς

2) Η μπόρα – Βιολέτα Ίκαρη

μουσική: Πάνος Μαλαχιάς – στίχοι: Μάκης Ψαραδέλλης

3) Τα λύτρα – Παντελής Θαλασσινός

μουσική: Πάνος Μαλαχιάς – στίχοι: Δημήτρης Λέντζος

4) Απολωλώς – Κώστας Τριανταφυλλίδης

μουσική: Πάνος Μαλαχιάς – στίχοι: Δημήτρης Λέντζος

5) Αλήθεια – Ευτυχία Μητρίτσα

μουσική: Πάνος Μαλαχιάς – στίχοι: Δημήτρης Λέντζος

6) Έλα στα κύματα – Κώστας Τριανταφυλλίδης

μουσική: Πάνος Μαλαχιάς – στίχοι: Χαράλαμπος Χατζηνάκης