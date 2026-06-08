Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής της εμβληματικής μπάντας “Υπόγεια ρεύματα” Γρηγόρης Κλιούμης συνεργάζεται με τον συνθέτη και κιθαριστή Πάνο Μαλαχιά και παρουσιάζουν το νέο τραγούδι (και βίντεοκλιπ) “Ακρίτες“, υπό την επιμέλεια του ενορχηστρωτή/παραγωγού Θύμιου Παπαδόπουλου. Το τραγούδι θα συμπεριλαμβάνεται στο επερχόμενο EP album του Πάνου Μαλαχιά, με εκλεκτούς συμμετέχοντες ερμηνευτές, που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

Μουσική: Πάνος Μαλαχιάς

Στίχοι: Νίκος Μαλαχιάς

Πιάνο, hammond, rhodes: Άρης Κονιδάρης

Μπάσο: Θοδωρής Μποτίνης

Τύμπανα: Γιάννης Δημουλάς

Ηλεκτρική, ακουστική κιθάρα: Πάνος Μαλαχιάς

Ενορχήστρωση/πνευστά: Θύμιος Παπαδόπουλος

Μέσα σε σκόνη από θειάφι κι’από φώσφορο

Δράκοι κι ιππότες καυγαδίζουν από χρόνια

Και πάντα βρίσκουνε το έδαφος πιο πρόσφορο

Μες της ψυχής τα μαρμαρένια τα αλώνια

Λένε πως όλοι μας χρωστάμε ένα θάνατο

Κι εγώ τα σύνορα φυλάω νύχτες χίλιες

Και όμως τίποτα δεν έμεινε αθάνατο

Γιατί το τίποτα περνάει κι απ’τις γρίλιες

Κάτω από όρντινα ασχέτων και ανέραστων

Επιβιώνουμε απλά εκ των ενόντων

Και η μιζέρια μας διδάξαν πως οφείλεται

Στις παρεμβάσεις κάποιων ξένων παραγόντων.