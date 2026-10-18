Ο Zach Bryan κυκλοφόρησε στις 16 Οκτωβρίου το Young Manhood and Other Donatable Organs, ένα EP οκτώ τραγουδιών με τη συμμετοχή της Lana Del Rey και των Turnpike Troubadours. Η νέα δουλειά του Αμερικανού τραγουδοποιού έρχεται εννέα μήνες μετά το άλμπουμ With Heaven on Top και συνοδεύεται από ένα ομότιτλο βιβλίο. Πίσω από τον ασυνήθιστο τίτλο του βρίσκεται μια εμπειρία που, όπως εξήγησε ο ίδιος, τον ακολουθεί από τα 19 του χρόνια.

Ο Bryan μεγάλωσε στην Οκλαχόμα και άρχισε να δημοσιεύει μουσική ενώ υπηρετούσε ακόμη στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Το κοινό του μεγάλωσε πολύ πέρα από τον χώρο της country, με τραγούδια όπως το «Something in the Orange» και το «I Remember Everything», το ντουέτο του με την Kacey Musgraves. Στο νέο EP συγκεντρώνει τραγούδια που είχε ήδη δοκιμάσει μπροστά στο κοινό του, μαζί με δύο διαφορετικές συνεργασίες.

Η ιστορία πίσω από τον τίτλο

Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Bryan μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του. Ήταν 19 ετών όταν εκείνη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έμεινε σε κώμα για δύο εβδομάδες. Θυμήθηκε ότι, την ώρα που η οικογένεια βρισκόταν αντιμέτωπη με την απώλειά της, του ζητήθηκε να αποφασίσει για τη δωρεά των οργάνων της.

Ο ίδιος συνέδεσε εκείνη τη στιγμή με ένα αίσθημα που, όπως είπε, τον απασχόλησε σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας των είκοσί του: ότι οι άλλοι θα συνεχίσουν να ζητούν κάτι από σένα, ακόμη κι όταν αισθάνεσαι ότι δεν έχεις άλλο να δώσεις. Από αυτή τη σκέψη προέκυψε ο τίτλος Young Manhood and Other Donatable Organs. Ο Bryan εξήγησε ότι έχει σημασία για εκείνον τόσο ως τίτλος του EP όσο και του βιβλίου του.

Οκτώ τραγούδια και δύο συνεργασίες

Το EP ανοίγει με το «Lodi When» και περιλαμβάνει τα «Robot Killed the Working Man» και «Backwards», τα οποία ο Bryan είχε παρουσιάσει στις συναυλίες του πριν από την κυκλοφορία τους. Στη λίστα βρίσκονται ακόμη τα «Dog Days», «Is the Blue Tangled in You?» και «You’ll Get By».

Οι καλεσμένοι του προέρχονται από διαφορετικές μουσικές διαδρομές. Η Lana Del Rey συμμετέχει στο «Lies», ένα ντουέτο με πιάνο και έγχορδα.

Στο «Plainsman» συναντά τους Turnpike Troubadours, συγκρότημα που, όπως και ο ίδιος, έχει τις ρίζες του στην Οκλαχόμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα EP περίπου μισής ώρας που φέρνει μαζί τραγούδια ήδη γνωστά από τη σκηνή και νέες ηχογραφημένες συνεργασίες.

Το ομότιτλο βιβλίο επεκτείνει την προσωπική πλευρά αυτής της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την παρουσίασή του, ο Bryan γράφει για την παιδική του ηλικία, τη θητεία του στο Ναυτικό, την πορεία του στη μουσική, αλλά και για λάθη και δύσκολες περιόδους. Διατίθεται χωριστά και σε πακέτο με έκδοση του EP σε βινύλιο. Έτσι, η ιστορία πίσω από τον τίτλο δεν μένει σε μια εξήγηση που δόθηκε για τον δίσκο: ο Bryan επέλεξε να την αφηγηθεί και με δικά του λόγια, σε ένα βιβλίο.