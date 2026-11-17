Μετά την επιτυχημένη περιοδεία του το 2025, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στην Ευρώπη το 2027 για μια νέα σειρά συναυλιών.

Το νέο tour ξεκινά με μία συναυλία στην Αθήνα στο Floyd Live Music Venue στις 26 Φεβρουαρίου.

Δεύτερος σταθμός της περιοδείας αυτής η Θεσσαλονίκη, στις 28 Φεβρουαρίου 2027 και το BLOCK 33.

Οι ανακοινωμένες ημερομηνίες

Ημερομηνία Πόλη Χώρος 26/2/2027 Αθήνα Floyd 28/2/2027 Θεσσαλονίκη Block 33 3/3/2027 Μόναχο TonHalle 5/3/2027 Ζυρίχη Alte Kaserne 6/3/2027 Στουτγκάρδη Liederhalle 8/3/2027 Μάιντς KUZ 10/3/2027 Ντίσελντορφ St. Andrew Centre 12/3/2027 Βρυξέλλες La Madeleine 13/3/2027 Άμστερνταμ Melkweg 15/3/2027 Αμβούργο Markthalle 18/3/2027 Βερολίνο SO36

Μαζί του επί σκηνής, τέσσερις μουσικοί, καινούριοι συνοδοιπόροι που δίνουν στα τραγούδια μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τους ήχους εγχόρδων και κρουστών. Με διαφορετικές ενορχηστρώσεις, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από στιγμές μεγάλης έντασης και συγκίνησης αλλά και τη χαρά αυτής της συνάντησης, την επικοινωνία των μουσικών μεταξύ τους αλλά και με το κοινό, την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού και τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Συντελεστές

Μάριος Τακούσιης: πλήκτρα

Λευτέρης Μουμτζής: μπάσο

Γιάννης Κουτής: ούτι, κιθάρα, κρουστά

Νικόλας Τσαγγάρης: Τύμπανα

Αλκίνοος Ιωαννίδης: Φωνή, κιθάρα

Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας – Βασίλης Δρούγκας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μαρία Βενετάκη

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Floyd Live Music Venue

Προπώληση εισιτηρίων: more.com



Κυριακή 28 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 20.30

Block 33

Προπώληση εισιτηρίων: more.com