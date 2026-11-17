Μετά την επιτυχημένη περιοδεία του το 2025, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στην Ευρώπη το 2027 για μια νέα σειρά συναυλιών.
Το νέο tour ξεκινά με μία συναυλία στην Αθήνα στο Floyd Live Music Venue στις 26 Φεβρουαρίου.
Δεύτερος σταθμός της περιοδείας αυτής η Θεσσαλονίκη, στις 28 Φεβρουαρίου 2027 και το BLOCK 33.
Οι ανακοινωμένες ημερομηνίες
|Ημερομηνία
|Πόλη
|Χώρος
|26/2/2027
|Αθήνα
|Floyd
|28/2/2027
|Θεσσαλονίκη
|Block 33
|3/3/2027
|Μόναχο
|TonHalle
|5/3/2027
|Ζυρίχη
|Alte Kaserne
|6/3/2027
|Στουτγκάρδη
|Liederhalle
|8/3/2027
|Μάιντς
|KUZ
|10/3/2027
|Ντίσελντορφ
|St. Andrew Centre
|12/3/2027
|Βρυξέλλες
|La Madeleine
|13/3/2027
|Άμστερνταμ
|Melkweg
|15/3/2027
|Αμβούργο
|Markthalle
|18/3/2027
|Βερολίνο
|SO36
Μαζί του επί σκηνής, τέσσερις μουσικοί, καινούριοι συνοδοιπόροι που δίνουν στα τραγούδια μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τους ήχους εγχόρδων και κρουστών. Με διαφορετικές ενορχηστρώσεις, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από στιγμές μεγάλης έντασης και συγκίνησης αλλά και τη χαρά αυτής της συνάντησης, την επικοινωνία των μουσικών μεταξύ τους αλλά και με το κοινό, την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού και τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων.
Συντελεστές
Μάριος Τακούσιης: πλήκτρα
Λευτέρης Μουμτζής: μπάσο
Γιάννης Κουτής: ούτι, κιθάρα, κρουστά
Νικόλας Τσαγγάρης: Τύμπανα
Αλκίνοος Ιωαννίδης: Φωνή, κιθάρα
Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας – Βασίλης Δρούγκας
Σχεδιασμός Φωτισμών: Μαρία Βενετάκη
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου
Ώρα έναρξης: 21.00
Floyd Live Music Venue
Προπώληση εισιτηρίων: more.com
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου
Ώρα έναρξης: 20.30
Block 33
Προπώληση εισιτηρίων: more.com