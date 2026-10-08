Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός συγγραφέα που βλέπει τη δημιουργία, την προσωπική του ζωή και την αίσθηση της μοναδικότητάς του να δοκιμάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Το «McNeal» του Ayad Akhtar παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Θέατρο Νέος Ακάδημος, σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη.

Το έργο του βραβευμένου με Pulitzer συγγραφέα παρουσιάστηκε στο Lincoln Center Theater της Νέας Υόρκης, με τον Robert Downey Jr. στον κεντρικό ρόλο, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του στο Broadway. Στην ελληνική παραγωγή, ο Δαδακαρίδης περνά από τη «Φάλαινα» στον Jacob McNeal, στην πρώτη συνεργασία του με τον Σουγάρη.

Ένας συγγραφέας που φοβάται ότι παύει να είναι μοναδικός

Ο Jacob McNeal είναι διάσημος, αμφιλεγόμενος και αυτοκαταστροφικός. Στο απόγειο της καριέρας του, διεκδικεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ενώ η σχέση με τον γιο του, το παρελθόν του και η ίδια η δημιουργική του διαδικασία αρχίζουν να καταρρέουν. Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σε αυτή την ήδη εύθραυστη ισορροπία και τον φέρνει αντιμέτωπο με τα όρια της συγγραφικής του ταυτότητας.

Η εξουσία, η ματαιοδοξία και η οικογένεια συνδέονται με ερωτήματα γύρω από την καλλιτεχνική ιδιοκτησία. Πού τελειώνει η έμπνευση και αρχίζει η λογοκλοπή; Τι απομένει από την έννοια του πρωτότυπου έργου όταν οι λέξεις και η σκέψη μπορούν να αναπαραχθούν ψηφιακά; Το ψυχολογικό θρίλερ του Akhtar τοποθετεί αυτές τις αγωνίες μέσα στην προσωπική κρίση του ήρωά του.

Ψηφιακές εικόνες και μουσική του Φώτη Σιώτα

Η ελληνική παράσταση χρησιμοποιεί σχεδιασμό video, ψηφιακές προβολές, ειδικά εφέ και τεχνολογία deepfake. Οι εικόνες γίνονται μέρος ενός σκηνικού κόσμου όπου η πραγματικότητα, η μνήμη και η τεχνητή νοημοσύνη συγχέονται.

Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Φώτης Σιώτας, με ένα σκοτεινό, ηλεκτρισμένο ηχητικό περιβάλλον που συνδέεται με την ψηφιακή και την ψυχολογική διάσταση του έργου. Τη θεατρική απόδοση έχει αναλάβει ο Αντώνης Γαλέος.

Δίπλα στον Δαδακαρίδη εμφανίζονται η Γιώτα Φέστα, η Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου, η Μαρίζα Τσάρη, ο Δημήτρης Σέρφας, η Αλίκη Ανδρειωμένου και η Μαρίτα Γαγάνη.

Συγγραφέας: Ayad Akhtar

Σκηνοθεσία – Σχεδιασμός video: Χρήστος Σουγάρης

Θεατρική απόδοση: Αντώνης Γαλέος

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Φώτης Σιώτας

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Κούγιας

Φωτογραφία – Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Γραφιστική επιμέλεια: Μαύρα Γίδια

Μαλλιά – Μακιγιάζ: Εύα Τόμπρου / Le Boudoir

Διεύθυνση παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

Προβολή – Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα

Πρεμιέρα: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026

Τετάρτη: 20:00

Πέμπτη και Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 και 21:00

Κυριακή: 18:00

Διάρκεια: 90 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Νέος Ακάδημος

Ιπποκράτους 17 και Ακαδημίας, Αθήνα – Μετρό Πανεπιστήμιο

Τηλέφωνο: 210 0080900

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: 40€

Ζώνη Α΄: 30€

Ζώνη Β΄: 25€

Ζώνη Γ΄: 20€

Μειωμένης ορατότητας / πρόσθετη καρέκλα: 15€

Προπώληση: more.com

Εισιτήρια διατίθενται επίσης τηλεφωνικά στο 210 0080900, Δευτέρα–Σάββατο 10:00–18:00, στα ταμεία του θεάτρου, Δευτέρα–Κυριακή 16:00–21:00, και στα γραφεία της Happy Productions, Αριστείδου 9, εντός στοάς, 3ος όροφος, Δευτέρα–Παρασκευή 10:00–18:00.