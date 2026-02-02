Η Χρυσή Κρητικοπούλου παρουσιάζει το νέο της project «Then, Softly Now», μια μουσική προσέγγιση δύο διαχρονικών ελληνικών τραγουδιών, όπου το παρελθόν συναντά απαλά το παρόν.

Το «Αν είναι η αγάπη αμαρτία» (Σύνθεση: Μίμης Πλέσσας, στίχοι: Ηλίας Λυμπερόπουλος)

και το «Λιανοτράγουδο»( Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου, στίχοι: Μιχάλης Γκανάς), επανεκτελούνται σε ενορχήστρωση Φώτη Σιώτα και λαμβάνουν μια σύγχρονη, αέρινη διάσταση, διατηρώντας την ουσία τους.

Το «Then, Softly Now», είναι μια ήσυχη διαδρομή στο συναίσθημα και τη μνήμη. Κάθε νότα, κάθε ψίθυρος της φωνής της Χρυσής, διαπλέκεται με την ενορχηστρωτική τέχνη του Φώτη Σιώτα, δημιουργώντας μια εμπειρία που σέβεται την ιστορία των κομματιών αλλά τα αφήνει να αναπνεύσουν ξανά, απαλά και βαθιά.

Πιάνο: Γιώργος Θεοδωρόπουλος

Μπάσο: Δημήτρης Τσεκούρας

Τύμπανα: Γιάννης Αγγελόπουλος

Βιολί: Φώτης Σιώτα

Βίντεο: Γιώργος Σπανός

Τα τραγούδια κυκλοφορούν ψηφιακά από το Ogdoo Music Group.

Η Χρυσή Κρητικοπούλου

Η Χρυσή Κρητικοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Η ενασχόλησή της με τη μουσική ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια. Συγκεκριμένα, ασχολήθηκε με την παραδοσιακή και βυζαντινή μουσική, τραγουδώντας και παίζοντας κανονάκι.

Ερχόμενη στην Αθήνα σπουδάζει σύγχρονο τραγούδι στο Εθνικό Ωδείο.

Έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Καζαντζή, τον Λουκά Θάνο και τη Ντιλέκ Κοτς και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες. Το 2019 ερμήνευσε το τραγούδι «Το Μαχαίρι» για τη θεατρική παράσταση «Ματωμένος γάμος» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Κανέλου.

Δισκογραφικά, έχει κυκλοφορήσει από το Ogdoo Music Group το ψηφιακό album «Τα Λόγια που σου χάρισα» .Το album περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια, όπως «Μια ξενιτιά στην ξενιτιά» , με τον Παντελή Θαλασσινό να την συνοδεύει στο τραγούδι, το « Δώρο η ζωή», «Τα λόγια που σου χάρισα», «Έτσι είναι η αγάπη» ,«Ιερός σκοπός», «Άνεμοι να φυσήξουνε» και «Τρίτο βαγόνι».