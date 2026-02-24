Ο Φώτης Σιώτας και ο Πέτρος Μάλαμας μετά από μία εξωφρενική εφταετία ενώνουν τις αδυναμίες και τις εμμονές τους σε ένα ηλεκτρισμένο πρόγραμμα που θα μας οδηγήσει πανηγυρικά σε μία νέα άνοιξη στο νεοελληνικό τραγούδι.

Μαζί τους ο εξαιρετικός Θάνος Καζαντζής στα τύμπανα, ο ανάρπαστος Βασίλης Παναγιωτόπουλος στο τρομπόνι και τα πλήκτρα, ο συγκλονιστικός Κώστας Νικολόπουλος στην ηλεκτρική κιθάρα και ο φανταστικός Νίκος Παπαϊωάννου στο μπάσο. Στον ήχο, μηχανικός στη μηχανή και ναύτης στο τιμόνι ο Ορέστης Πατσινακίδης.

Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που αποτελείται από τα μέρη που βρέθηκαν, από μέρη που θα ήθελαν να έχουν βρεθεί αλλά και από μέρη που εύχονται σύντομα να βρεθούνε.

Σάββατο 7 Μαρτίου

Πόρτες: 20:00 / Έναρξη: 21:00

Ίλιον Plus

Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα

Εισιτήρια: 8€ (early bird) / 10€ (presale) – more.com / 12€ (on spot)

Προπώληση: more.com