Σαράντα χρόνια μετά τη δημιουργία τους, τα Μωρά στη Φωτιά επιστρέφουν στο Κύτταρο για μια βραδιά που δεν αντιμετωπίζει την επέτειο σαν άσκηση νοσταλγίας, αλλά σαν αφορμή να θυμηθούν από πού ξεκίνησαν και —κυρίως— να επιβεβαιώσουν ότι παραμένουν μια ενεργή μπάντα.

Η ιστορία τους αρχίζει στα τέλη του 1984 στη Βέροια, με τον Στέλιο Σαλβαδόρ στη φωνή και το μπάσο, τον Γιώργο Παπαϊωάννου στα τύμπανα και τον Δημήτρη «Μπάννυ» Βασιλειάδη στην κιθάρα. Πριν αποκτήσουν το όνομα με το οποίο θα γίνονταν γνωστοί, πέρασαν από τις ονομασίες «Τεμπέληδες της Εύφορης Κοιλάδας» και «Λεγεώνα των Ξένων», ενώ στις αρχές του 1986 μετακινήθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Το όνομα Μωρά στη Φωτιά γεννήθηκε από το «Baby’s on Fire» του Brian Eno, ένα τραγούδι που το συγκρότημα διασκεύαζε εκείνη την περίοδο. Η μουσική τους, από νωρίς, έφερε μαζί διαφορετικές επιρροές: punk, new wave, post-punk, rock ’n’ roll, blues, αλλά και έναν ελληνικό λόγο με έντονο ποιητικό και κοινωνικό φορτίο.

Το 1987 ηχογράφησαν το ομώνυμο πρώτο album τους. Τραγούδια όπως τα «Κάτω στην Πόλη», «Το Παυσίπονο», «Μανιφέστο», και «Αδέρφια στην Κόλαση» δεν στηρίχθηκαν σε μια στιγμιαία επιτυχία. Πέρασαν από στόμα σε στόμα και από συναυλία σε συναυλία, χτίζοντας σταδιακά τη θέση τους στο ελληνικό rock.

Από τους «Θεατρίνους» μέχρι τη Baby Records

Το 1999 κυκλοφόρησαν οι «Θεατρίνοι», με μελοποιήσεις ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελύτη και του Κώστα Καρυωτάκη, ενώ το 2004 ίδρυσαν την ανεξάρτητη Baby Records, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο δημιουργικής αυτονομίας.

Η πορεία τους δεν έμεινε ποτέ κλειδωμένη σε μια συγκεκριμένη δεκαετία. Παρά τις αλλαγές στη σύνθεση και τις περιόδους δυσκολιών, τα Μωρά στη Φωτιά διατήρησαν μια σταθερή σχέση με τη σκηνή και το κοινό τους. Το Κύτταρο, άλλωστε, έχει εξελιχθεί εδώ και χρόνια σε κάτι σαν αθηναϊκή τους βάση, με αρκετές επιστροφές και επετειακές βραδιές.

Στη φετινή επέτειο των 40 χρόνων, η μπάντα εμφανίζεται με τον Στέλιο Σαλβαδόρ στη φωνή και το μπάσο, τον Λάκη Ραγκαζά και τον Σάκη Ζαχαριάδη στις ηλεκτρικές κιθάρες, τον Κώστα Κατσαρό σε τρομπέτα, πιάνο και synthesizer, τον Δημήτρη Ματζίρη στο τρομπόνι και τον Φώτη Τσακυρίδη στα drums.

Special guest οι ΕΓΩ

Τη βραδιά θα ανοίξουν οι ΕΓΩ, το πενταμελές σχήμα με frontman τον Δημήτρη Καλαντζή, γνωστό από τους Tsopana Rave και τους Transistor. Μαζί του βρίσκονται οι Αλέξανδρος Στρατόπουλος, Βασίλης Παναγόπουλος, Γιάννης Τσιμάς και Γιώργος Καλαϊτζόγλου.

Με βαριά riffs, έντονο rhythm section και στίχους που κινούνται ανάμεσα στην κοινωνική παρατήρηση και την προσωπική ευθύνη, οι ΕΓΩ θα αναλάβουν να ανοίξουν τη συναυλιακή βραδιά πριν από την επετειακή εμφάνιση των Μωρά στη Φωτιά.

Το δελτίο Τύπου προαναγγέλλει επίσης μια «υπαρξιακή, Σαλβαδορική μουσική έκπληξη» για τη συγκεκριμένη βραδιά, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερα.

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

Πόρτες: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00 Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 8224134 Εισιτήριο: 13€ προπώληση / 15€ ταμείο Προπώληση: more.com