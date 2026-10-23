Η κωμωδία «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» του Αλέκου Σακελλάριου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου – Καλαμπόκη, σε σκηνοθεσία Αντώνη Καλομοιράκη.

Η Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Θεάτρου «Φωτόνιο Τέχνης και Πολιτισμού» παρουσιάζει και φέτος το έργο του Αλέκου Σακελλάριου, στο Θέατρο Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου – Καλαμπόκη, λίγα βήματα από το Μετρό Ακρόπολης.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Θόδωρος, ένας σύζυγος που έχει χάσει τη σπιρτάδα των πρώτων χρόνων του γάμου του, επινοεί έναν ανύπαρκτο φίλο —τον περίφημο Λευτεράκη— για να δικαιολογεί τις «εξόδους» του. Όταν όμως ο… ανύπαρκτος φίλος εμφανιστεί ξαφνικά ολοζώντανος και πειστικός, όλα ανατρέπονται.

Μια σειρά παρεξηγήσεων φέρνει τα πάνω κάτω, αποκαλύπτοντας με χιούμορ τις αδυναμίες, τα ψέματα και τις μικρές τρέλες της καθημερινής ζωής.

Η σκηνοθετική ματιά

Ο Αντώνης Καλομοιράκης προσεγγίζει το έργο με σεβασμό στο κλασικό ύφος του Σακελλάριου, συνδυάζοντας τη γοητεία της παλιάς εποχής με μια πιο σύγχρονη σκηνική ενέργεια.

Συγγραφέας: Αλέκος Σακελλάριος

Σκηνοθεσία – Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αντώνης Καλομοιράκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγελία Καλογιάννη

Σκηνογραφία – Ενδυματολογική επιμέλεια: Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας, Θωμάς Πανδής

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Φωτογράφηση: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστικά: Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Trailer: Στέλιος Καζιτόρης

Social Media: Νικόλαος Παπαδάκης

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Νατάσα Παππά

Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγής: Σαπφώ Κωνσταντάρα, Θωμάς Πανδής

Εταιρεία Παραγωγής: Φωτόνιο Τέχνης και Πολιτισμού ΑΜΚΕ

Παίζουν:

Μάριον Τσιτσέκα, Λάμπρος Καλογιάννης, Θωμάς Πανδής, Αλκμήνη Πασταλατζή, Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας, Βασίλης Θελούρας, Ευαγγελία Καλογιάννη

Στον ρόλο της Ρένας: Εύη Κολιούλη

Παραστάσεις από: 7 Νοεμβρίου 2026

Σάββατο: 19:30

Κυριακή: 19:30

Διάρκεια: 75 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου – Καλαμπόκη

Αθανασίου Διάκου & Τζιραίων 13, Αθήνα 117 42 (Μετρό Ακρόπολη)

Τηλέφωνα κρατήσεων:

6944 830 500 | 6948 364 859

Τιμές εισιτηρίων:

15€ γενική είσοδος

12€ μειωμένο (ΑμεΑ, άνεργοι, φοιτητές)

10€ ατέλεια

Ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια

Προπώληση: Ticket Services