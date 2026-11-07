Η «Οικογένεια Τσεκμέ» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόλη, με τον Τόλη Παπαδημητρίου να υπογράφει ξανά το κείμενο και τη σκηνοθεσία και να βρίσκεται παράλληλα επί σκηνής.

Μετά την πρώτη της παρουσία στο Θέατρο Πόλη και την καλοκαιρινή περιοδεία της σε όλη την Ελλάδα, η παράσταση επιστρέφει στην Αθήνα με τον γνώριμο κόσμο των ηρώων της.

Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος, τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Μαύρης Σαμπούκας», μαζί με τη Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα», υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα που έρχεται αντιμέτωπος με μια ιδιότυπη εκδοχή της ελληνικής φιλοξενίας.

Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιζάδικο στην Κινέττα, τραπ, γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» και ένας παπαγάλος που παραμιλάει μπλέκονται σε μια ιστορία με φόντο ένα έγκλημα και μια ελληνική οικογένεια που βρίσκεται στα …χειρότερά της.

Οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές

Πρωταγωνιστούν:

Τόλης Παπαδημητρίου

Πηνελόπη Πλάκα

Ηλιάνα Γαϊτάνη

Αντώνης Καλομοιράκης

Άννη Θεοχάρη

Χρήστος – Πούλος Ρένεσης

Στον ρόλο του Pipa Caliente, ο Αντώνης Στάμος

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου

Σκηνικά: Λία Ασβεστά

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Κοστούμια: Ελένη Σκιρτοπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γραμματική Γκόρου

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Trailer: Γιώργος Χαρίσης

Οργάνωση Παραγωγής: Εβελίνα Αλεξανδροπούλου

Ημερομηνία: Από 19 Νοεμβρίου 2026 έως 30 Ιανουαρίου 2027

Ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 και 21:00

Κυριακή 19:00

Θέατρο Πόλη

Φωκαίας 4, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα

Τιμές εισιτηρίων: από 18€

Προπώληση: more.com