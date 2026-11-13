Ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Έλενα Παπαρίζου θα μοιραστούν τη σκηνή του COR Athens, του νέου χώρου ζωντανής μουσικής στην Ιερά Οδό. Η συνεργασία εντάσσεται στη χειμερινή σεζόν 2026–2027 και φέρνει στο ίδιο σχήμα δύο καλλιτέχνες που έχουν διαμορφώσει τη δική τους διαδρομή στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι και την ελληνική ποπ.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει συνδέσει την παρουσία του στα μπουζούκια με το σύγχρονο λαϊκό ρεπερτόριο. Στις ερμηνείες του, η μελωδία και ο στίχος έχουν τον πρώτο λόγο, ιδιαίτερα στα τραγούδια χωρισμού και στις ερωτικές μπαλάντες. Αυτή η πλευρά της δουλειάς του δίνει στο σχήμα του COR Athens τη λαϊκή του βάση.

Η Έλενα Παπαρίζου φέρνει στη συνεργασία μια πορεία που εκτείνεται από τη χορευτική ποπ έως την μπαλάντα. Το «My Number One», με το οποίο κέρδισε τη Eurovision για την Ελλάδα το 2005, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της. Ο συνδυασμός ποπ παραγωγής και ελληνικών μουσικών στοιχείων στο συγκεκριμένο κομμάτι δίνει ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τραγουδίστρια έχει κινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικά ακούσματα.

Η συνάντησή τους έχει ενδιαφέρον και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να στηθεί μια βραδιά γύρω από δύο τόσο διαφορετικά ρεπερτόρια. Οι λαϊκές μπαλάντες και τα χορευτικά ποπ τραγούδια έχουν διαφορετικό ρυθμό και διαφορετική σχέση με το κοινό. Το πώς θα εναλλάσσονται αυτές οι δύο πλευρές στη σκηνή είναι ένα από τα ερωτήματα που ανοίγει η συνεργασία.

Για το COR Athens, οι εμφανίσεις του Οικονομόπουλου και της Παπαρίζου δίνουν το πρώτο στίγμα του χώρου στον χάρτη της νυχτερινής διασκέδασης στην Αθήνα. Η παρουσία των δύο καλλιτεχνών στο ίδιο πρόγραμμα δίνει έναν λόγο να παρακολουθήσουν το σχήμα τόσο όσοι αναζητούν μια έξοδο στα μπουζούκια όσο και όσοι προτιμούν μια βραδιά με ζωντανή ελληνική ποπ.

Για πληροφορίες σχετικά με το σχήμα και για κράτηση στο COR Athens, επισκεφθείτε το kratisinow.gr