Ο Sivert Høyem κυκλοφόρησε το The Rest Of, μια συλλογή με 18 ηχογραφήσεις από το αρχείο του.

Η ιδέα έρχεται λίγους μήνες μετά το Best Of, που συγκέντρωσε γνωστές στιγμές της σόλο πορείας του. Εδώ ο Νορβηγός μουσικός στρέφεται προς την άλλη πλευρά του αρχείου: ηχογραφήσεις που έμειναν στην άκρη επειδή δεν ταίριαζαν σε κάποιον δίσκο τη στιγμή που δημιουργήθηκαν. Όπως εξήγησε ο ίδιος, ορισμένες ίσως δεν προορίζονταν αρχικά για δημοσίευση, αλλά του φαίνονταν πολύ καλές για να μείνουν κρυμμένες.

Όσα δεν χώρεσαν στους προηγούμενους δίσκους

Το «Beautiful Lie» συνδέεται με την περίοδο του EP Roses Of Neurosis. Ο Høyem είχε κρατήσει το τραγούδι εκτός της έκδοσης επειδή δεν ήταν ικανοποιημένος με τους στίχους του. Για το The Rest Of ξαναδούλεψε τη φωνητική μελωδία και το κείμενο, δίνοντάς του τελικά τη θέση που είχε στερηθεί: την πρώτη στον δίσκο.

Ακολουθούν το «Deeper Blue» και το «Orbit Roy V2», δύο κομμάτια που είχαν παρουσιαστεί πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Η παρουσία και μιας δεύτερης εκδοχής του «Orbit Roy» δείχνει τι είδους συλλογή είναι αυτή: ο ακροατής μπορεί να συναντήσει διαφορετικές μορφές μιας ιδέας, μαζί με τις επιλογές που κάποτε την κράτησαν μακριά από την τελική λίστα ενός άλμπουμ.

Το υλικό απλώνεται σε μεγάλο μέρος της σόλο διαδρομής του Høyem. Ανάμεσα στα τραγούδια βρίσκεται και το «Silvery Seas», που συνδέεται με τις πρώτες ηχογραφήσεις του για το Ladies And Gentlemen Of The Opposition. Έτσι, το The Rest Of συγκεντρώνει στιγμές από διαφορετικές εποχές, αντί να παρουσιάζει τραγούδια γραμμένα για μία καινούργια περίοδο.

Η σκηνή και οι διασκευές

Το δεύτερο μέρος της συλλογής ανοίγει χώρο στις ζωντανές ερμηνείες και στη μουσική άλλων δημιουργών. Περιλαμβάνει το «Blown Away» σε ηχογράφηση του 2026, δύο τραγούδια του Bruce Springsteen, τα «Tougher Than The Rest» και «I’m On Fire», καθώς και το «More Than This» των Roxy Music.

Οι επιλογές αυτές δίνουν στον δίσκο διαφορετικό ρυθμό από εκείνον μιας συνηθισμένης συλλογής ακυκλοφόρητων τραγουδιών. Μετά τις συνθέσεις που έμειναν εκτός στούντιο άλμπουμ, έρχεται ο Høyem της σκηνής, με κομμάτια που επέλεξε να τραγουδήσει από το ρεπερτόριο άλλων. Το The Rest Of δεν ζητά να διαβαστεί ως το επόμενο κεφάλαιο της δισκογραφίας του. Φωτίζει όσα συνέβαιναν ανάμεσα στα κεφάλαια που ήδη γνωρίζαμε.