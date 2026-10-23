Ο Θοδωρής Κοτονιάς δίνει τρία χειμερινά μουσικά ραντεβού στο Stage 7, τις Παρασκευές 20 και 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου, με τη Σοφία Μέρμηγκα στο πλευρό του.

Το πρόγραμμα θα κινείται ανάμεσα σε πιο ηλεκτρισμένες και πιο κατανυκτικές στιγμές, με εναλλαγές ανάμεσα σε τραγούδια του Θοδωρή Κοτονιά που έχουν αγαπηθεί, καινούργια κομμάτια που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά, τραγούδια από μεγάλους λαϊκούς συνθέτες και επιλογές από την ελληνική παράδοση.

Η Σοφία Μέρμηγκα συμμετέχει στο τραγούδι και στο κανονάκι, προσθέτοντας λαϊκές και ανατολίτικες αποχρώσεις στην παράσταση.

Μουσικοί:

Θοδωρής Κοτονιάς

Σοφία Μέρμηγκα — τραγούδι, κανονάκι

Γεωργία Μαρίνη — βιολί

Κώστας Ανετάκης — κιθάρα

Στέργιος Κοτονιάς — κρουστά

Κώστας Μαυριδάκης — μπάσο

Ημερομηνίες: Παρασκευές 20 & 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου 2026

Έναρξη: 21:30

Stage 7

Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο

πλησίον σταθμού Μετρό

Είσοδος: 15€

Κρατήσεις: 698 396 6234