Η Alkyone επιστρέφει μετά από τον τελευταίο της δίσκο Small Philosophies, με μια δική της απόδοση ενος παραδοσιακού τραγουδιού. Το “Τριανταφυλλάκι μ’ κόκκινο” είναι το νέο single που μοιράζεται μαζί μας, μας καλεί να το ακούσουμε και να το αισθανθούμε. Για άλλη μια φορά, όπως έγινε με τα “Ξενιτεμένα μου πουλιά” κ.α., ντύνει ένα παραδοσιακό κομμάτι με τη μοναδική φωνή της και του δίνει νεα πνοή με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.

“Το ‘Τριανταφυλλάκι μ’ κόκκινο’ είναι ένα ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Ήπειρο. Χαρακτηριστικό της παράδοσης και της ταυτότητας της Ηπείρου, έχει συνδεθεί έντονα με την πολυφωνία που χαρακτηρίζει τα Ηπειρώτικα τραγούδια. Οι στίχοι του επίσης, από την πρώτη φορά που το άκουσα, μου θύμισαν εκείνα τα λαϊκά παραμύθια που μου έλεγε η γιαγιά μου. Εκείνα, που ο ήλιος, το φεγγάρι και τα στοιχεία της φύσης ζωντανεύουν και συχνά συνδιαλέγονται και μπλέκονται με τους ανθρώπους.

Το συγκεκριμένο τραγούδι λοιπόν, με κάνει πάντα να σκέφτομαι βουνά και παραμύθια. Και τα παραμύθια έχουν πάντοτε κάτι να μας προσφέρουν σε όποιο ηλικία κι αν είμαστε, ίσως ακόμα περισσότερο όταν ενηλικιωνόμαστε. Το τελευταίο διάστημα έχω βρει τεράστιο ενδιαφέρον με το να ασχολούμαι με τις λαϊκές παραδόσεις και παραμύθια κι άλλων χωρών, όπως αυτά της Ιρλανδίας. Και είναι πραγματικά μαγικό το πόσο τα παραμυθικά στοιχεία μοιάζουν μεταξύ τους, ειδικά σε περιπτώσεις όπου τα στοιχεία της φύσης αποκτούν πρόσωπο στα παραμύθια και τα τραγούδια.

Επηρεασμένοι λοιπόν από αυτά τα συνδετικά στοιχεία, ηχητικά αλλά και γραφιστικά, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στην ηχογράφηση αλλά και στο εξώφυλλο και το artwork που ακολουθεί το τραγούδι, προσεγγίσαμε το ‘Τριανταφυλλάκι μ’ κόκκινο’ με μια πιο παραμυθένια διάθεση, ελπίζοντας ότι ίσως κάπου εκεί μέσα, η Ήπειρος να συναντήθηκε για λίγο με τα δάση της Ιρλανδίας.”

Alkyone