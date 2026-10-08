Ο Δημήτρης Κανέλλος παρουσιάζει το «Αλλού φυσάει ο βοριάς», ένα νέο λαϊκό τραγούδι σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου, που κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Η νέα τους συνεργασία ακολουθεί το «Το σ’ αγαπώ μισοσβησμένο».

Στο επίκεντρο των στίχων βρίσκεται η προσωπική ελευθερία και η ανάγκη να ακολουθήσει κανείς τον δρόμο που επιλέγει ο ίδιος. Οι λεμονιές, τα χελιδόνια και ο βοριάς δίνουν μορφή σε αυτή την αναζήτηση, συνδέοντας την επιθυμία για ανεξαρτησία με εικόνες της φύσης.

Η νέα συνεργασία με τον Λευτέρη Κιντάτο

Ο Κιντάτος υπογράφει και τα δύο σκέλη της δημιουργίας, τη μουσική και τον λόγο, σε ένα τραγούδι που συνεχίζει τη λαϊκή πορεία του Κανέλλου. Η μελωδικότητα και οι φυσικές εικόνες των στίχων αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής προετοιμάζει νέες συνεργασίες και ζωντανές εμφανίσεις.

Το «Αλλού φυσάει ο βοριάς» είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.