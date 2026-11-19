Η Γιάννα Βασιλείου, μια χαρισματική και αισθαντική φωνή της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει δισκογραφικά με το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Που το είδες γραμμένο», μια δυναμική μπαλάντα που αναδεικνύει το ερμηνευτικό της ταλέντο και τη χαρακτηριστική χροιά της.

Με τη φωνή της να αποτελεί το απόλυτο επίκεντρο και την ερμηνευτική της δύναμη να καθηλώνει, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα συνεχίζει τη μουσική της διαδρομή με ένα τραγούδι γεμάτο ευαισθησία, πάθος και αλήθεια. Μετά το «Φτάνουν Τα Λάθη», η Γιάννα Βασιλείου παρουσιάζει μια ακόμη ξεχωριστή μουσική πρόταση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική δισκογραφία και την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Το «Που το είδες γραμμένο» φέρει την υπογραφή του Λευτέρη Κιντάτου, ο οποίος υπογράφει τη μουσική και τους στίχους.

Πρόκειται για την τρίτη δισκογραφική συνεργασία της Γιάννας Βασιλείου με τον Λευτέρη Κιντάτο, μετά τα τραγούδια «Αγάπη Βουνό» και «Φτάνουν Τα Λάθη», μια δημιουργική σύμπραξη που συνεχίζεται με κοινό παρονομαστή τη μουσική ποιότητα, την αυθεντικότητα και το συναίσθημα.