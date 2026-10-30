Το musiccorner.gr αναζητά νέους συνεργάτες!

Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που λειτουργούν με γνώμονα την αγάπη για την μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο…

Η ομαδικότητα, το κέφι, και η δημιουργικότητά μας, έχουν καταστήσει το Music Corner ως το πιο αναπτυσσόμενο ελληνικό διαδικτυακό μουσικό -και όχι μόνο- περιοδικό.

Πιστεύουμε στην συνεχή βελτίωση μέσω της ομαδικής δουλειάς για αυτό και η αναζήτηση μας για νέους συνεργάτες είναι διαρκής.

Δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, γνώστες marketing και διαφήμισης, άνθρωποι που αγαπούν το αντικείμενο απασχόλησης τους και την μουσική και τις τέχνες, είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στην ομάδα μας.

Όσοι ενδιαφέρονται (και είναι άνω των 18 ετών), μπορούν να στείλουν στοιχεία επικοινωνίας, σύντομο βιογραφικό, καθώς και δείγμα δουλειάς (αν υπάρχει!) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].